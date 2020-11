W najnowszym sondażu PiS bez samodzielnej większości

Według najnowszego sondażu pracowni Estymator partia rządząca zdobyłaby w Sejmie tylko 210 mandatów.

W najnowszym sondażu Estymatora dla dorzeczy.pl chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość wyraziło 36,9 proc. respondentów zdecydowanych na oddanie głosu. W porównaniu do poprzedniego badania zmiana poparcia dla partii rządzącej była bardzo niewielka – o 0,1 punktu procentowego.

Czołowa siła opozycji – Koalicja Obywatelska uzyskała w sondażu 27,4 proc. poparcia, to jest o 1,9 punktu procentowego mniej niż dwa tygodnie wcześniej. Rośnie natomiast poparcie dla nowej partii Szymona Hołowni Polska 2050, którą wybrało 5,8 proc., czyli o 3,1 punktu procentowego więcej niż w poprzednim sondażu.

Lewica może liczyć na poparcie 9,6 proc. głosujących – to wzrost 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja z poparciem 5,4 proc. co oznacza jego spadek o 1,4 punktu procentowego.

Taki układ głosów w wyborach spowodowałby, że PiS nie byłby zdolny do samodzielnego utworzenia rządu zdobywając jedynie 210 mandatów w Sejmie. KO miałaby ich 135, Polska 2050 75, Lewica 35, a Konfederacja 4.

