Nowy kanclerz Niemiec już w tym tygodniu w Polsce

Choć z pierwszą wizytą zagraniczną nowy kanclerz RFN pojedzie do Paryża i Brukseli to rychło pojawi się także w Polsce.

Informacje na temat planu pierwszych wizyt nowego kanclerza Niemiec podał we wtorek wieczorem portal rp.pl. Według niego Olaf Scholz ma w najbliższych dniach ruszyć do Paryża skąd uda się do Brukseli. Już w niedzielę, nowy kanclerz chce odwiedzić Warszawę. W naszym kraju ma poprzedzić go nowa minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock, która w naszej stolicy pojawi się już w piątek.

Według portalu tak szybka wizyta Scholza w Warszawie „to sygnał, że nowy niemiecki rząd będzie próbował ułożyć sobie możliwie dobre relacje z polskimi władzami”. Jednocześnie, powołując się na anonimowe źródła, rp.pl twierdzi, że w nowym rządzie tworzonym przez partię socjaldemokratyczną, liberałów i Zielonych, nie obeszło się w tej sprawie bez kontrowersji. Część polityków nowej koalicji miała sprzeciwiać się szybkiemu wyjazdowi Scholza do Polski ze względu na „nieprzyjazne gesty” polskich władz pod adresem Niemiec.

W tym kontekście portal przypomniał też, że SPD, FDP i Zieloni zobowiązali się w swojej umowie koalicyjnej do aktywniejszych nacisków w sprawie „praworządności” w innych państwach Unii Europejskiej. To właśnie brak praworządności zarzucają Polsce instytucje unijne posuwając się do blokowania wypłat ze wspólnego funduszu odbudowy.

Według rp.pl nad ideologiczną niechęcia przeważył jednak kontekst geopolityczny, związany z koncentracją sił rosyjskich u granic Ukrainy i rozmową prezydentów USA i Rosji. Joe Biden konsultował się w tej sprawie z Niemcami, ale już nie z Polską. Kwestia ta może być więc interesująca dla naszych władz.

rp.pl/kresy.pl