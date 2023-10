Biden przybył do Izraela. Ma rozmawiać o wojnie z Hamasem i sytuacji w Strefie Gazy

W środę rano prezydent USA Joe Biden przybył do Izraela. Będzie rozmawiał z izraelskimi władzami na temat wojny z Hamasem oraz sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.

Amerykański prezydent przybył w środę rano na lotnisko Ben Guriona w pobliżu Tel Awiwu. Został powitany przez prezydenta Izraela Icchaka Herzoga i premiera tego państwa Benjamina Netanjahu. “Witam, panie prezydencie. Niech Bóg pana błogosławi za ochronę narodu izraelskiego” – agencja Reuters cytuje słowa Bidena, skierowane do izraelskiego prezydenta.

US President Biden has landed in Israel.

“I wanted to be here today for a simple reason, so that everyone knows that the USA stands with Israel” 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/B0UakrkJ88

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 18, 2023