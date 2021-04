Kolejny koronawirusowy rekord w Indiach

Pandemia koronawirusa przybrała katastrofalne rozmiary w Indiach. System ochrony zdrowia nie może już pomóc wszystkim chorym.

Jak podała telewizja Al Jazeera w czwartek odnotowano dobowy poziom zakażeń wirusem SARS CoV-2 w liczbie 379 257. To kolejny rekord w skali świata – w żadnym państwie nie odnotowano jak do tej pory tak wielu zarażonych w ciągu jednego dnia. To szósty dzień z rządu w którym liczba zakażeń przekracza poziom 300 tys. Wpływa to na zakres pandemii na świecie. W czwartek, w państwach prowadzących statystykę epidemiczną odnotowano łącznie 887 204 nowych zakażeń. W skali świat nie jest to rekord, ale jeden z najwyższych dobowych poziomów odnotowanych od początku pandemii. Odnotowano je w kwietniu właśnie na skutek katastrofalnej sytuacji w Indiach.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W państwie tym odnotowano już łącznie 18,376 mln zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii zmarło w Indiach 204 832 chorych na COVID-19. W czwartek było 3 645 ofiar śmiertelnych.

Według telewizji Al Jazeera w Indiach doszło już do dysfunkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. W szpitalach brak już miejsc dla kolejnych chorych. Jeszcze większe braki występują w zakresie zasobów tlenu niezbędnego w czasie terapii chorych na COVID-19.

W indyjskich miastach organizowane są kolejne stosy pogrzebowe na których, zgodnie z indyjskim zwyczajem spalane są ciała setek zmarłych.

Pomoc dla Indii zapowiedziały władze USA. Waszyngton zapowiedział wysłanie do tego państwa materiałów o łącznej wartości 100 mln dol. Wśród nich będzie 1 tys. butli tlenowych, 15 mln masek N95 i milion szybkich testów diagnostycznych. Biały Dom zapowiedział również wysłanie do Indii 20 mln dawek szczepionki AstraZeneca.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Tak jak Indie wysłały wsparcie do Stanów Zjednoczonych kiedy nasze szpitale były obłożone na wczesnym etapie pandemii Stany Zjednoczone są zdeterminowane aby pomóc Indiom w czasie gdy one tego potrzebują” – można przeczytać w oświadczeniu wydanym przez administrację prezydenta USA zacytowanym przez telewizję Al Jazeera.

USA są państwem gdzie odnotowano największą liczbę zakażeń koronawirusem (32,9 mln) i największą liczbę zgonów chorych na COVID-19 (588,3 tys.). Na drugim miejscu pod względem tych wskaźników są Indie.

Czytaj także: Rosjanie wykryli wielokrotne mutacje koronawirusy

aljazeera.com/worldometers.com/kresy.pl