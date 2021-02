Pociski Kornet-E będą produkowane w Jordanii

Rosoboronexport, część rosyjskiej korporacji Rostec, oraz jordańska firma Jadara Equipment and Defence Systems zgodziły się otworzyć licencjonowaną produkcję przeciwpancernych pocisków kierowanych Kornet-E w Jordanii – poinformowała w środę firma.

Jak poinformowała w środę rosyjska korporacja Rostec, Rosoboronexport i jordańska firma Jadara Equipment and Defence Systems zgodziły się otworzyć licencjonowaną produkcję przeciwpancernych pocisków kierowanych Kornet-E w Jordanii.

W ramach trwającej właśnie wystawy IDEX-2021 w Abu Zabi strony uzgodniły zorganizowanie licencjonowanego montażu pocisków 9M133-1 i 9M133F-1 dla systemu PPK Kornet-E.

„Kornet-E to jeden z najbardziej skutecznych i poszukiwanych systemów przeciwpancernych na światowym rynku broni, co skłoniło naszych kolegów z Jordanii do rozpoczęcia wspólnej produkcji na ich terytorium” – powiedział Wiktor Kładow, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej i polityki regionalnej korporacji Rostec.

Kornet-E przeznaczony jest do niszczenia czołgów, bojowych wozów opancerzonych z pancerzem reaktywnym o maksymalnym zasięgu ognia 5,5 km. Ponieważ Kornet-E może wystrzelić pociski za pomocą kumulatywnych głowic z ładunkiem tandemowym, zaprojektowanych głównie do niszczenia ciężko opancerzonych obiektów, ale także pocisków z termobaryczną głowicą wybuchową, jest to wysoce skuteczna defensywna broń szturmowa do eliminacji szerokiego zakresu celów na polu bitwy.

W ramach międzynarodowej współpracy zbrojeniowej sześć obcych krajów poinformowało również Rostec o chęci zakupu najnowszego rosyjskiego czołgu T-14 Armata. T-14 nie walczy sam, ale jako część grupy taktycznej, która jest cały czas objęta ujednoliconym systemem kontroli. W skład grupy mogą wchodzić bojowe wozy piechoty, działa samobieżne, czołgi T-90 i helikoptery szturmowe.

Kresy.pl/Rostec