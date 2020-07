Rosja planuje eksport czołgu T-14 Armata

Planujemy eksportować czołg T-14 Armata – zapowiedział szef Rosyjskiej Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej Dmitrij Szugajew.

Szef Rosyjskiej Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej Dmitrij Szugajew oświadczył, że Rosja podejmuje działania promocyjne i przygotowuje się do eksportu czołgów T-14 Armata – podała w poniedziałek agencja „Tass”.

„Rosyjscy producenci są gotowi zaoferować potencjalnym nabywcom zarówno systemy obrony powietrznej, takie jak S-300 i S-400, jak i zaawansowane samoloty czy śmigłowce. Przygotowujemy także do sprzedaży lekki myśliwiec MiG-35 i promujemy najnowsze czołgi T- 14 Armata – powiedział Szugajew.

Minister handu i przemysł Federacji Rosyjskiej Denis Manturov zapowiedział w kwietniu, że Rosja planuje rozpocząć zagraniczny eksport czołgu T-14 Armata w 2021 r. Dodał wówczas, że kraj posiada już w tym zakresie kilku potencjalnych klientów.

Czołg T-14 Armata został oficjalnie zaprezentowany w maju 2015 roku, podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa. W kwietniu 2016 roku UralWagonZawod, który jest producentem czołgów T-14 Armata otrzymał od rosyjskiego resortu obrony zamówienie na pierwszą partię liczącą sto czołgów podstawowych nowej generacji.

Pojazd wykorzystuje zunifikowaną ciężką platformę Armata. Na platformie tej skonstruowano również ciężki bojowy wóz piechoty T-15, a także inne opancerzone pojazdy gąsienicowe.

Rosyjscy wojskowi i politycy deklarują, że w przyszłości T-14 stanie się podstawą uzbrojenia wojsk pancernych FR. Jest to zupełnie nowy pojazd, różniący się zdecydowanie od poprzedników. Niektórzy rosyjscy obserwatorzy twierdzą nawet, że nie jest to czołg, a uniwersalna maszyna uderzeniowa, uzbrojona w taktyczny kompleks rakietowy, systemy obrony przeciwlotniczej i rozpoznania przeciwnika, a na końcu dopiero pełniąca rolę klasycznego czołgu.

Co ciekawe, czołg T-14 Armata nie zakończył jeszcze oficjalnie testów państwowych. Nie trafił też do seryjnej produkcji. Do uzbrojenia rosyjskiej armii włączono do tej pory około 20 egzemplarzy maszyny.

tass.com / kresy.pl