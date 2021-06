Piłkarze reprezentacji Węgier nie będą klękali przed meczami mistrzostw Europy

Węgierski Związek Piłki Nożnej (MLSZ) oświadczył we wtorek, że piłkarze reprezentacji nie będą klękali przed meczami mistrzostw Europy.

Kibicujemy walce ze wszystkimi formami nienawiści, ale nie chcemy upolityczniania sportu – napisano we wtorkowym oświadczeniu MLSZ.

Az UEFA és a FIFA szabályai nem engedik a politizálást a pályán és a stadionban, amit az MLSZ nem csak elfogad, de egyet is ért vele. A válogatott a mérkőzések előtt nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet bármilyen formájának elítélését.

Węgierski Związek Piłki Nożnej poinformował, że podczas EURO piłkarze reprezentacji nie będą klękać w geście solidarności z ruchem Black Lives Matter. Federacja twierdzi, że walczy ze wszystkimi przejawami nienawiści, ale jest przeciwna upolitycznianiu sportu.

Węgierski Związek Piłki Nożnej wydał oświadczenie, w którym potępia wszelkie formy nienawiści i jednocześnie deklaruje, że jest przeciwny upolitycznianiu sportu. „Podstawowe wartości tego sportu to równość szans, szacunek dla kolegi z drużyny i przeciwnika. Piłka nożna mogła stać się najpopularniejszym sportem na świecie, ponieważ należy do wszystkich. Reprezentacja Węgier nie tylko we wszystkich przypadkach przestrzega międzynarodowych zasad i norm, ale także składa hołd wszystkim – przeciwnikom, i kibicom. MLSZ od lat walczy z wszelkimi formami nienawiści w ramach kampanii 'Nienawiść to nie droga'” – napisano w oświadczeniu.

Gest przyklęknięcia przed meczem został spopularyzowany w 2016 roku przez gracza futbolu amerykańskiego Colina Kaepernicka. Wspomniany gracz wyraża w ten sposób sprzeciw wobec „prześladowania czarnych i kolorowych” w USA. Przyklękanie przed zawodami nabrało jeszcze większej popularności po śmierci Floyda George’a w 2020 roku. Gest ten wykonują obecnie m.in. reprezentanci Anglii w piłce nożnej.

mlsz.hu / Kresy.pl