Pentagon: nic nie wskazuje na to, żeby Putin zdecydował się na użycie broni jądrowej

Pentagon oświadczył, że nie posiada żadnych informacji, które mogłyby wskazywać, iż prezydent Rosji podjął decyzję o użyciu broni jądrowej.

W czwartek rzecznik Pentagonu, gen. Patrick Ryder był pytany ma konferencji prasowej o to, jak Departament Obrony USA traktuje rosyjskie ostrzeżenia w kwestii możliwości użycia broni atomowej, szczególnie dla ochrony swojego terytorium oraz terenów Ukrainy anektowanych w skład Rosji.

– Koncentrujemy się na wspieraniu Ukrainy, jako że oni bronią swojego kraju. Co do gróźb nuklearnych, to już o tym mówiliśmy. Wiele osób w naszym rządzie i wśród społeczności międzynarodowej, włącznie z Sekretarzem [Obrony, Lloydem-red.] Austinem zwracało uwagę na fakt, że to nuklearne potrząsanie szabelką jest lekkomyślne i nieodpowiedzialne – powiedział.

Zdaniem rzecznika Pentagonu, obecnie nie ma konkretnych informacji o tym, by prezydent Rosji, Władimir Putin, podjął decyzję o użyciu broni jądrowej.

– Jak wspomniałem wcześniej, na tym etapie, nie posiadamy żadnych informacji, które mogłyby spowodować zmianę naszej postawy odstraszania strategicznego. Nie oceniamy, że prezydent Putin podjął decyzję o użyciu broni jądrowej – powiedział Ryder. Dodał, że USA traktują tę sprawę poważnie i będą ją dalej monitorować. Zaznaczył jednak, że dla Stanów Zjednoczonych priorytetem jest wspieranie Ukrainy.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski uważa, że NATO i cała społeczność międzynarodowa powinny ponownie rozważyć procedurę reagowania na ewentualne użycie przez Rosję broni jądrowej i przemyśleć uderzenia prewencyjne.

„Co powinno zrobić NATO? Uniemożliwić Rosji użycie broni jądrowej. Ale co ważne, raz jeszcze apeluję do społeczności międzynarodowej, tak jak to było przed 24 lutego: uderzenia prewencyjne, aby wiedzieli, co się stanie, jeśli na nie zdecydują, a nie odwrotnie – czekać na atomowe ataki Rosji, a potem powiedzieć: O tak, dobrze, trzymaj to z dala od nas!” – mówił Zełenski.

Z kolei były dyrektor CIA i emerytowany amerykański generał, David Petraeus, ocenił że jeśli Władimir Putin użyje broni nuklearnej na Ukrainie, to wówczas USA i ich sojusznicy zniszczą wszystkie rosyjskie jednostki wojskowe w tym kraju i zatopią rosyjską Flotę Czarnomorską.

Defense.gov / Kresy.pl