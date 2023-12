Partia Grzegorza Brauna pozbawiona lokalu “gospodarz budynku wypowiada nam lokal”

W poniedziałek w Rzeszowie na konferencji prasowej poseł Grzegorz Braun poinformował, że jego partia (Konfederacja Korony Polskiej) musi zmienić swoją siedzibę. “Gospodarz budynku wypowiada nam lokal”.

Poseł Grzegorz Braun poinformował w poniedziałek, że jego partia musi zmienić swoją siedzibę. “Gospodarz budynku wypowiada nam lokal. Stąd będziemy musieli pożegnać się z tym pięknym miejscem, które służyło jako biuro poselskie przez ostatnie lata. Zaprosił nas do tego lokalu jeszcze śp. prezydent Ferenc, ale teraz jest inna polityka, w związku z tym będziemy musieli szukać sobie innego miejsca” – poinformował.

“Na szczeblu centralnym władz RP ujawniła się nowa, wielka koalicja chanukowa” – dodał.

“Wydarzenia ostatnich dni pokazały, że są wydarzenia, w których między stronami sporu, na pozór czasem bardzo zaciekłego sporu PiS – PO z przystawkami, w kwestiach kardynalnych, tego sporu nie ma” – zaznaczył.

“To słudzy narodu ukraińskiego, być może innych narodów, tylko nie polskiego. Taka jest ich hierarcha wartości. To oni antysemityzmem nazwą asertywną, propatriotyczną postawę polską”- przekonywał.

Konferencja była co chwilę przerywana przez grupę osób, którą TVP3 powiązało z Obywatelami RP. Krzyczeli oni “precz z antysemityzmem”.

Grzegorz Braun jednak kontynuował: “Wszystko, co jest polskim patriotyzmem będzie nazwane faszyzmem. Respektowanie polskich wartości, tradycji, szanowanie praw i wolności będzie nazywane antysemityzmem. Przestrzegam państwa – dzisiaj ja, jutro przyjdą po was. W istocie, przyjdą po waszą wolność, godność, zdrowie, życie i majętność. Idą po was, a ja tylko stanąłem im na drodze”.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. “Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP!” – oświadczył Braun. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że śledztwo przeciw posłowi zostało wszczęte z urzędu.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak odniósł się do kwestii przyszłości posła Grzegorza Brauna w Konfederacji podczas poniedziałkowej rozmowy z Rzeczpospolitą. Bosak został zapytany, czy poseł Braun zostanie wyrzucony z klubu. “Nie ma takiej decyzji, nie ma takiego planu” – oświadczył wicemarszałek.

Kresy.pl