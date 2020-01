Nieporozumienie w liberalnej frakcji Konfederacji

Wybory w KONFEDERACJI wygrał najlepszy Kandydat. Skąd wiemy, że najlepszy? Bo wygrał. Logika tego wariantu d***kracji jest jest taka, że popiera się tego, kto wygrał – i kropka.

A dlaczego wygrał? Rozgrywka miedzy trzema osobami nie ma żadnego rozstrzygnięcia – trzeba podejmować decyzje na bieżąco i wygrywa ten, kto podejmie ją ostatni. Kolega ją podejmujący dowiedział się (i była to prawda), że narodowcy przekażą część głosów na kol.Dziambora by doprowadzić do remisu, po którym odpadną obydwaj Kandydaci.

W efekcie doszło do rozgrywki, w której kol.Dziambor uznał, że lepszym Kandydatem będzie kol.Bosak – bo Go, jak się wyraził w wywiadzie dla PolSatu, zna. I większość Jego wyborców Go posłuchała.

Analiza przeprowadzona poprzedniego dnia na posiedzeniu Prezydium ustaliła, że żaden nasz kandydat nie ma szansy, więc trzeba wybrać mniejsze Zło – pardon: większe Dobro. Kol.Dziambor zadziałał na własną odpowiedzialność. Miejmy nadzieję, że miał rację…

Po prezesie głos zabrała jego prawa ręka, Konrad Berkowicz (wpis został usunięty):

Informuję, że moi elektorzy zagłosowali ZGODNIE Z DECYZJĄ PARTII KORWiN, która po wielogodzinnych obradach zapadła dzień wcześniej większością głosów 16-osobowego prezydium, z udziałem wszystkich kandydatów Wolnosci. Prezydium na podstawie dostępnych informacji o preferencjach pozostałych elektorach oceniło, że w starciu: kandydat RB – kandydat Wolności, zwycięży Krzysztof Bosak, dlatego wolało doprowadzić do starcia kandydat RN – (bardziej wolnościowy i łączący poglądy obydwu skrzydeł Konfederacji) kandydat KORONY, który razem z głosami wolnościowców wygrałby na pewno. Artur Dziambor jednak zdecydował się zarekomendować swoim elektorom zagłosowanie na Krzysztofa Bosaka. To duża odpowiedzialność – miejmy nadzieję, że decyzja Artura okaże się słuszna

Odezwał się także Dobromir Sośnierz prezentujący wyraźnie odmienną postawę od Korwina-Mikkego i Berkowicza:

Skoro Pan Prezes JKM skomentował po swojemu wyniki prawyborów, to i ja muszę teraz coś wyjaśnić i sprostować.

Rzeczywiście dyskutowaliśmy na Prezydium o strategii głosowania, ale stwierdzenie, że „analiza ustaliła, że żaden nasz kandydat nie ma szansy” jest prezentacją jedynie opinii połowy Prezydium. Kilka osób, z p. Prezesem włącznie siała niezrozumiały defetyzm o rzekomym braku szans na podstawie bardzo mglistych przypuszczeń, ale w żadnym razie nie jest to zdanie wszystkich członków Prezydium.