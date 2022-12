Dziambor chce ukarania Brauna [+VIDEO]

Poseł Artur Dziambor (Wolnościowcy, Konfederacja) zapowiedział na antenie Radia ZET, że złoży wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej, Konfederacja) za sprzeciwienie się uchwale ws. uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm.

W sobotę Artur Dziambor był gościem programu „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”. Poseł został zapytany, czy Konfederacja była gotowa poprzeć tę uchwałę. Dziambor odpowiedział twierdząco. „Grzegorz Braun też był gotowy poprzeć?” – zapytał dziennikarz. „Grzegorz Braun ma swoją agendę, będziemy jeszcze o tym dyskutować” – odpowiedział poseł.

„Ja będę domagał się ukarania go przez klub. Przede wszystkim głosował przeciwko procedowaniu tej uchwały” – dodał.

„Będę wewnątrz klubu składał wniosek o ukaranie go za postawę sprzeciwiającą się” – powiedział. Wskazał, że Braun „jeden jedyny był przeciwko”.

Kolejna burza w Konfederacji za 3… 2… 1… pic.twitter.com/5Y2JzsZ7Oo — Wolność__Słowa (@WolnoscO) December 3, 2022

Poseł Grzegorz Braun złożył w Sejmie sprzeciw wobec projektu uchwały. ” Szczęść Boże ludziom dobrej woli w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Votum separatum. Chcecie nominować wrogów, terrorystów międzynarodowych, bądźcie ambitni – nominujcie Bidena, który się przechwalał tym, że odegrał poważną rolę w inicjowaniu, niszczeniu celów, a jakże, infrastruktury cywilnej w Jugosławii przed lat” – oświadczył.

Braun przedstawił swoje stanowisko na Twitterze. „Nie popieram nominowania przez Sejm przywódców jakichkolwiek mocarstw na terrorystów. Nie popieram ustalania w głosowaniu polit-poprawnej wersji jakichkolwiek zdarzeń. Nie popieram wpychania Polski w jakąkolwiek wojnę” – napisał.

Nie popieram nominowania przez Sejm przywódców jakichkolwiek mocarstw na terrorystów. Nie popieram ustalania w głosowaniu polit-poprawnej wersji jakichkolwiek zdarzeń. Nie popieram wpychania Polski w jakąkolwiek wojnę. https://t.co/VPadagpobo — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) December 1, 2022

Do sprawy odniósł się na Twitterze poseł Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy, Konfederacja). „Koło Konfederacji nie przyjęło dyscypliny ws. jednolitego głosowania uchwał ws. historycznych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, nie ma więc żadnych podstaw do żądania konsekwencji wobec któregokolwiek z posłów za to jak głosował. Wolnościowcy takiej dyscypliny nawet nie proponowali” – napisał.

Koło Konfederacji nie przyjęło dyscypliny ws. jednolitego głosowania uchwał ws. historycznych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, nie ma więc żadnych podstaw do żądania konsekwencji wobec któregokolwiek z posłów za to jak głosował. @Wolnosciowcy takiej dyscypliny nawet nie proponowali — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) December 3, 2022

W czwartek późnym popołudniem do treści uchwały dotyczącej uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm, PiS w ostatniej chwili wniósł poprawkę, która dotyczyła katastrofy smoleńskiej. W odpowiedzi na to opozycja zerwała kworum, co uniemożliwiło przegłosowanie uchwały.

PiS, po uzgodnieniu treści uchwały, dopisał do niej fragmenty dotyczące odpowiedzialności Rosji za zestrzelenie samolotu MH17 oraz katastrofę prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem.

Jak informowaliśmy, w listopadzie Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, w związku z „brutalnymi i nieludzkimi” aktami popełnionymi na Ukrainie i jej obywatelach od początku inwazji. Dokument przyjęto 494 głosami za, przy 58 przeciw i 44 wstrzymujących się.

Zobacz także: Amerykanie nie planują uznania Rosji za „sponsora terroryzmu”

Kresy.pl