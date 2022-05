Ekspert w rosyjskiej telewizji państwowej: jesteśmy w izolacji i trzeba z niej wyjść [+VIDEO]

Widzowie rosyjskiej telewizji państwowej Rossija-1 zostali skonfrontowani z brutalnie szczerą oceną sytuacji Rosji – uważa agencja Reutera.

Jak zauważyła agencja Reutera, emerytowany wojskowy i analityk Michaił Chodarionok występując w poniedziałkowym talk show „60 minut” na antenie kanału „Rossija-1”, prowadzonym przez jedną z najbardziej prokremlowskich dziennikarek, Olgę Skabajewą, niezwykle krytycznie ocenił perspektywy Rosji w wojnie na Ukrainie oraz sytuację międzynarodową, w jakiej znalazła się Rosja. Takie głosy należą w tym programie do rzadkości.

Chodarionok powiedział, że „nie należy przyjmować informacyjnych środków uspokajających” w postaci doniesień o rzekomym niskim morale ukraińskiej armii i rychłym załamaniu się stawianego przez nią oporu. „Wszystko to, delikatnie mówiąc, nie odpowiada rzeczywistości” – stwierdził ekspert. Gość „60 minut” przypomniał, że ukraińska armia może zmobilizować do miliona żołnierzy, a państwa zachodnie mogą dostarczyć im broń.

„A więc milion uzbrojonych ukraińskich żołnierzy należy odbierać jako rzeczywistość w najbliższym czasie. I powinniśmy brać to pod uwagę w swoich operacyjnych i strategicznych kalkulacjach” – mówił Chodarionok dodając, że sytuacja dla Rosji w tym zakresie „będzie się tylko pogarszać”.

Na sugestię Skabajewej, że zmobilizowani ukraińscy rezerwiści nie będą przedstawiać takiej wartości bojowej jak zawodowi żołnierze, Chodarionok odpowiedział, że o tym decyduje wyszkolenie żołnierzy i ich morale. „A wola obrony swojej ojczyzny, w takim rozumieniu, w jakim ona istnieje na Ukrainie, ona tam realnie istnieje i oni będą walczyć” – przewidywał ekspert.

Chodarionok wzywał też do zachowania realizmu wojskowo-politycznego. „Nie machać rakietami w kierunku Finlandii, na litość boską. To po prostu wygląda dość zabawnie” – radził.

Ekspert stwierdził też, że Rosja jest całkowicie izolowana na arenie międzynarodowej. „Główną wadą naszego militarno-politycznego położenia jest to, że jesteśmy w pełnej geopolitycznej samotności i – jakkolwiek nie chcemy tego przyznać – praktycznie cały świat jest przeciwko nam – i musimy wyjść z tej sytuacji” – mówił.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and his country's international isolation. It's fairly long but worth your time so I've added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 16, 2022