Jak podaje w niedzielę Financial Times admirał Rob Bauer, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, stwierdził, że Zachód był „zbyt optymistyczny” co do przebiegu wojny Rosji z Ukrainą w 2023 roku.

Bauer powiedział, że Zachód wierzy, że „jeśli zapewnimy Ukraińcom amunicję i szkolenie, których potrzebują, wygrają”.

Teraz dodał, że „musimy uważać, aby nie być zbyt pesymistycznym w roku 2024”.

„Sam fakt, że Ukraina nadal jest suwerennym państwem i że Ukraińcy odebrali 50% tego, co Rosjanie zabrali w 2022 r., jest niezwykły” – dodał Bauer.

Jak podaje w niedziele The Washington Post, jeden z unijnych urzędników rozmawiał z gazetą pod warunkiem zachowania anonimowości: “Kiedy były i prawdopodobnie przyszły przywódca wolnego świata mówi, że usiądzie i będzie patrzeć, jak Rosja atakuje sojuszników z NATO, musimy ponownie przemyśleć, jak mogłyby wyglądać zobowiązania USA wobec Europy i Ukrainy”.

Według niego “trzeba mieć nadzieję na najlepsze, ale trzeba przygotować się na najgorsze”. Źródło dodało, że najgorszy scenariusz zakłada zakończenie wsparcia dla Ukrainy i pozwolenie Putinowi na destabilizację regionu europejskiego.

Urzędnicy UE rozmawiali o utworzeniu ogólnokontynentalnego uzupełnienia NATO, które działałoby równolegle z amerykańskimi gwarancjami bezpieczeństwa, ale mogłoby również służyć jako wiarygodna alternatywa w przypadku zniesienia amerykańskich gwarancji.

Jednak nawet tym rozmowom towarzyszą poważne spory między sojusznikami.

W szczególności Francja i Niemcy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie tego, kto za to zapłaci. Kraje Europy Wschodniej nie wierzą w determinację Europy Zachodniej do stawienia czoła rosyjskim zagrożeniom.

Niektórzy skupiają się na tym, jak dotrzymać zobowiązań USA przed listopadowymi wyborami. Wysocy rangą decydenci amerykańscy twierdzą, że w rzeczywistości niewiele mogą zrobić, aby ograniczyć proces podejmowania decyzji w zakresie polityki zagranicznej przez przyszłe administracje.

Istnieje też poczucie, że nawet jeśli Biden wygra, sytuacja w stosunkach z Europą ulegnie zmianie – dodaje gazeta.

Kresy.pl/Financial Times