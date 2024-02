Ukraińcy przywieźli wraki maszyn rolniczych na granicę z Polską [+VIDEO]

Ukraińscy rolnicy przywieźli na granicę z Polską maszyny rolnicze uszkodzone w wyniku działań wojennych.

Jak poinformowała ukraińskie media, ukraińscy rolnicy przywieźli na granicę maszyny rolnicze uszkodzone w wyniku działań wojennych. Ma to być odpowiedź na protesty rolników w Polsce. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania na których z okna pojazdu widać, jak ciężarówki wiozą spalony kombajn, traktor i samochody osobowe na platformach z naczepami.

Samemu filmowi towarzyszy napis w języku ukraińskim, z którego wynika, że został nakręcony 22 lutego w pobliżu przejścia granicznego w Uhrynowie.

Ołeksandr Klimow (ubrany w kurtkę z banderowskim symbolem) zamieścił na swoim Facebooku własny film przedstawiający sprzęt znajdujący się już na ziemi i napisał, że jest to wystawa ukraińskich maszyn rolniczych zniszczonych w wyniku wojny. Jednocześnie zaznaczył, że nie wie, czyja to inicjatywa.

Sprzęt był sygnowany tabliczkami wskazującymi z jakiego regionu pochodzi i do kogo należał. Na tabliczkach widać logo organizacji „Ogólnoukraińska Rada Agrarna” (UAC) i SaveUA.

Ukrainian mass media have published a video in which trucks with agricultural equipment destroyed during shelling and military operations are allegedly being driven to the #border with #Poland to demonstrate the price #Ukrainians pay for #grain. pic.twitter.com/xQbkTGQl5U

— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2024