Orbán: rośnie przemoc ze strony migrantów, patrol przy granicy ostrzelano z broni automatycznej

Zdaniem premiera Węgier, Viktora Orbána, unijny pakt migracyjny zakończył się fiaskiem, a imigranci na Lampedusie zaczynają przypominać „armię inwazyjną”. Podkreślił, że rośnie przemoc ze strony migrantów, próbujących nielegalnie przekroczyć węgierską granicę.

Podczas swojego wystąpienia na forum parlamentu, premier Węgier Viktor Orbán powiedział, że jesienią będzie kontynuowana debata pomiędzy brukselskimi biurokratami a Węgrami w sprawie migracji. Dodał, że zostanie ona nawet „pogłębiona i, prawdopodobnie, rozszerzona”.

– Pod koniec czerwca, forsowany był nowy pakt migracyjny, mimo protestów Węgier i Polski. Teraz mamy wrzesień i jest jasne, że ten pakt zawiódł – powiedział Orbán. – Ci, którzy przybywają przez morze, na wyspę Lampedusa, sprawiają teraz wrażenie prawdziwej armii inwazyjnej – dodał.

Szef węgierskiego rządu powiedział, że tylko w tym roku węgierskie służby udaremniły 128 tys. prób nielegalnego przekroczenia południowej granicy Węgier.

– Ataki na łowców granicznych [policyjne oddziały szybkiego reagowania, pomagające w ochronie granic przed nielegalną imigracją – red.] stały się codziennością. Miało miejsce 168 poważnych ataków, a wielu naszych policjantów zostało rannych. Rośnie przemoc ze strony migrantów. Trzy noce temu, serbsko-węgierskie oddziały patrolowe zostały ostrzelane z broni automatycznej – powiedział Orbán.

– Tym samym, migranci przekroczyli Rubikon. W tych okolicznościach, Węgry nie mogą sprostać wymaganiom brukselskich biurokratów – dodał. Zamieścił też na oficjalnym profilu nagranie swojego wystąpienia.

Migrant violence is on the rise. Three nights ago, a joint 🇭🇺 🇷🇸 border patrol came under fire from automatic weapons. With this, migrants have crossed the Rubicon. It’s time to face the facts: the Brussels #migration pact has failed. pic.twitter.com/i6V6chOF9m

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 26, 2023