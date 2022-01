Ochojska porównała Straż Graniczną do Eichmanna. Morawiecki reaguje

Europosłanka KO Janina Ochojska porównała w niedzielnym wywiadzie dla tygodnika Polityka Straż Graniczną do niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. We wtorek do słów Ochojskiej odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Wielu z nas ma w rodzinach mundurowych, sama słyszałam od mieszkańców strefy, że przecież ich wujek czy kuzyn nie zrobiłby czegoś tak podłego… Nie mam wątpliwości, że w Straży Granicznej są również przyzwoici ludzie, ale ich przyzwoitość ginie w konfrontacji z rozkazami. Gdy o tym myślę, przychodzi mi do głowy proces Eichmanna, który w Norymberdze też bronił się, mówiąc, że tylko wypełniał rozkazy – powiedziała w rozmowie z tygodnikiem Polityka Janina Ochojska, eurodeputowana KO. We wtorek do słów Ochojskiej odniósł się premier Mateusz Morawiecki. „Piszę o tym, bo nie dalej jak kilka dni temu Pani Janina Ochojska porównała polskich żołnierzy i funkcjonariuszy właśnie do Eichmanna. To porównanie godzi nie tylko w honor polskiego munduru, ale przede wszystkim jest potwarzą dla ofiar niemieckiego barbarzyństwa, dla milionów pomordowanych przez niemieckich katów, takich jak Eichmann” – napisał Morawiecki na Facebooku.

Premier przypomniał słowa Adolfa Eichmanna, niemieckiego zbrodniarza, jednego z głównych architektów Zagłady: „Jeśli będę musiał, pójdę do grobu z uśmiechem na ustach, bowiem świadomość tego, że mam na sumieniu pięć milionów Żydów, napawa mnie uczuciem wielkiej satysfakcji”.

„Słowa, w których kryje się cała potworność i groza niemieckiego nazizmu. Polacy poznali konsekwencje tych słów jak nikt inny. Wśród 6 milionów Żydów, których bez mrugnięcia okiem Eichmann wysyłał na śmierć, wielu było Polakami. Zresztą Eichmann nie czynił żadnego rozróżnienia między narodami. Dla niego były to tylko masy ludzkie, podludzie, Untermenschen domagający się likwidacji. To właśnie dyktowała obłędna ideologia, która zawładnęła Niemcami. I pomyśleć, że potworna furia III Rzeszy, której doświadczyły miliony Polaków, pozostaje nadal nieodrobioną lekcją” – napisał premier Morawiecki.

W grudniu ub. roku europosłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska porównała Straż Graniczną do niemieckich i sowieckich zbrodniarzy.

Zobacz także: Tokarczuk i Ochojska krytykują działania Polski ws. napływu migrantów

W sierpniu Władysław Frasyniuk na antenie TVN24 kierował inwektywy pod adresem żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej. „Tak nie postępują żołnierze, śmieci po prostu, to nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost, to antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie” – powiedział. Redakcja TVN 24 wyraziła ubolewanie z powodu braku „stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji ze strony prowadzącego program”. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała w grudniu ub. roku akt oskarżenia przeciwko Frasyniukowi.

polityka.pl / Kresy.pl