Europosłanka KO porównała Straż Graniczną do niemieckich i sowieckich zbrodniarzy

Jak podało Radio Swoboda, 10 listopada br. sąd w Rostowie w Rosji skazał na 5 i pół roku kolonii karnej menedżera firmy zajmującej się dostawami żywności do rosyjskiej armii. Według tekstu wyroku, który został opublikowany na stronie internetowej sądu, człowiek ten został skazany za przekazanie podpułkownikowi z wojskowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego łapówek od swojego szefa w łącznej wysokości 990 tys. rubli. W zamian za comiesięczną łapówkę w wysokości 90 tys. rubli podpułkownik miał nie czynić trudności przy odprawianiu dostaw do samozwańczych "republik ludowych" - donieckiej i ługańskiej.

Jak stwierdzono w wyroku sądu, do obowiązków oskarżonego należało zaopatrywanie w żywność rosyjskich oddziałów w Donbasie. Co dwa tygodnie firma wysyłała z obwodu rostowskiego do DRL i ŁRL 1300 ton żywności. Dostawy miały miejsce co najmniej w 2018 i 2019 roku. Jesienią 2018 roku w związku z opóźnieniem wysyłki przez kontrolę sanitarną doszło do strat żywności na kwotę około 30 mln rubli.