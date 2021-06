Morawiecki do przedstawicieli niemieckiego biznesu: Nord Stream 2 to narzędzie do szantażowania Ukrainy i Polski

Obszary, w których najprawdopodobniej różnimy się z Niemcami, to kwestia Nord Stream 2; uważam, że gazociąg ten zapewni dodatkowe narzędzia do szantażowania Ukrainy i Polski – oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki w czasie wideokonferencji z przedstawicielami niemieckiego biznesu.

Przyszłość Europy zależy nie tylko od tego, jak piękne wizje będziemy prezentować Europejczykom, i jak szybko będziemy w stanie dopasowywać się formułując nowe programy, ale ważna jest tutaj nasza polityczna odpowiedź na wydarzenia, do których dochodzi obecnie – powiedział premier cytowany przez PAP. Morawiecki odniósł się do kwestii bezpieczeństwa, które jest ważne dla wszystkich biznesów. Zaznaczył, że gazociąg Nord Stream 2 zapewni dodatkowe narzędzia do szantażowania Ukrainy i Polski.

„I takie wydarzenia mają miejsce za naszą wschodnią granicą, a które państwo bardzo dobrze znacie, bo też tam prowadzicie biznes. Również my chcielibyśmy prowadzić biznes zarówno z Rosją, jak i z Białorusią w sposób pokojowy, ale do tanga trzeba dwojga, dlatego też obie strony muszą być odpowiedzialne. Ale musimy być jednocześnie wyczuleni na zagrożenia, które dochodzą do nas z tych kierunków” – dodał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Powiedział, że „bardzo cieszymy się, że możemy bardzo blisko współpracować z Niemcami i z Francją na poziomie Rady Europy, jeżeli chodzi właśnie o zagrożenia bezpieczeństwa, które dostrzegamy”. „I obszary, w których się najprawdopodobniej różnimy, to kwestia Nord Stream 2. Ja uważam, że Nord Stream 2 zapewni dodatkowe narzędzia do szantażowania Ukrainy i Polski, a te narzędzia zostaną przekazane w ręce prezydenta Rosji Władimira Putina” – zaznaczył.

Podkreślił, że Niemcy mają inne priorytety. „Dlatego chciałbym również o tym wspomnieć w kontekście naszej dzisiejszej dyskusji, ponieważ uważam, że powinniśmy na ten temat jeszcze rozmawiać” – powiedział.

Przypomnijmy, że pod koniec maja sekretarz Stanu USA poinformował oficjalnie, że administracja prezydenta Joe Bidena odstąpiła od sankcji wobec spółki Nord Stream 2 AG i jej szefa, Matthiasa Warniga. Restrykcje faktycznie ograniczono do statków zaangażowanych w budowę gazociągu. We wtorek powiedział z kolei, że „Waszyngton zareaguje”, jeżeli Moskwa spróbuje użyć dostaw gazu jako broni.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Budowie rosyjsko-niemieckiego rurociągu sprzeciwiają się Polska, Ukraina oraz państwa bałtyckie.

W piątek prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył na posiedzeniu plenarnym Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, że Rosja jest gotowa kontynuować realizację projektów podobnych do Nord Stream 2 z innymi krajami.

Czytaj także: Die Zeit: Niemcy zaproponowały USA umowę wartą 1 mld euro za rezygnację z sankcji wobec Nord Stream 2

Przeczytaj więcej: Terminale LNG i gaz skroplony z USA w zamian za rezygnację z sankcji na NS2 – ujawniono tajną propozycję Niemiec

pap / forsal.pl / Kresy.pl