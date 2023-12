Ukraińcy przemycali nielegalnych imigrantów

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy przewozili trzech obcokrajowców. Mężczyźni zabrali cudzoziemców z Łotwy i mieli ich zawieźć do Niemiec.

18 grudnia funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie, współdziałając z funkcjonariuszami z Placówki SG w Rutce-Tartak, zatrzymali do kontroli toyotę na polskich numerach rejestracyjnych. Oprócz kierowcy i pasażera, pochodzących z Ukrainy, autem podróżowało 3 obywateli Iranu. Trzech mężczyzn w wieku 23, 24 i 26 lat nie posiadało dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju. Do kontroli przedstawili łotewskie dokumenty wydane dla cudzoziemców przez Centrum Rejestracji. Granicę polsko-litewską przekroczyli wbrew obowiązującym przepisom. Ustalono, że obywatele Ukrainy zabrali migrantów z Łotwy. Następnie dowieźli ich w rejon granicy polsko-litewskiej, gdzie mężczyźni pieszo ją przekroczyli. Już po stronie polskiej cudzoziemcy zostali zabrani przez obywateli Ukrainy, którzy mieli przewieźć ich dalej do Niemiec. Obywatele Iranu zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Obywatele Ukrainy (w wieku 20 i 21 lat) usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w ramach którego wydano im decyzje zobowiązujące do opuszczenia terytorium naszego kraju. Ponadto obaj otrzymali zakazy wjazdu do Strefy Schengen na 10 lat.

Jak informowaliśmy wcześniej, lubelska policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o kradzieże i kradzieże z włamaniem do samochodów. Straty wyceniono na blisko 100 tysięcy złotych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Policja poinformowała o sprawie w sobotę. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie ustalili, że dwóch obywateli Ukrainy w wieku 28 i 35 lat przez ostatnie pół roku dokonywało kradzieży oraz kradzieży z włamaniem do samochodów.

“Mężczyźni typowali pod kantorami osoby, które wychodziły ze znaczną ilością gotówki, po czym wykorzystywali moment, kiedy użytkownik pojazdu wysiadał z niego, pozostawiając pieniądze w środku. Obywatele Ukrainy posługując się specjalistycznym sprzętem uniemożliwiającym prawidłowe zamknięcie pojazdu, bezinwazyjnie otwierali pojazd i kradli z niego gotówkę. Straty wyceniono na blisko 100 tysięcy złotych. Ponadto, w celu uniemożliwienia identyfikacji pojazdu, którym się poruszali, zakładali podrabiane tablice rejestracyjne” – podała policja.

Do zatrzymania doszło w jednym z lubelskich hoteli. Policjanci znaleźli sprzęty służące do uniemożliwiania prawidłowego zamknięcia pojazdu, podrabiane tablice rejestracyjne oraz część skradzionych pieniędzy.

“Do chwili obecnej ustalono, że mężczyźni działali na terenie województwa lubelskiego oraz śląskiego, natomiast sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że mężczyźni na swoim koncie mają kradzieże dokonane na terenie innych województw” – czytamy.

Ukraińcy usłyszeli zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem, a także poruszania się samochodem na podrabianych tablicach rejestracyjnych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Kresy.pl