Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Minister zdrowia przedstawił szczegóły

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o nowych obostrzeniach sanitarnych. Nowe ograniczenia będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia br. „Jesteśmy w apogeum czwartej fali” – powiedział szef resortu zdrowia.

W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa opracowaliśmy pakiet alertowy. Dotyczy on uszczelnienia granic oraz ograniczeń krajowych – oświadczył w poniedziałek minister zdrowia, cytowany prze portal Bankier.pl. Niedzielski przedstawił nowe zasady dotyczące kwarantanny dla podróżnych z poszczególnych krajów oraz nowe limity zapełnienia w przypadku obiektów. Będą obowiązywać od 1 grudnia do 17 grudnia bieżącego roku.

Niedzielski poinformował o ograniczeniu lotów do i z 7 krajów: z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Osoby, które wracają z ww. krajów będą poddane 14-dniowej kwarantannie bez możliwości skrócenia jej testem. Z kolei w przypadku osób podróżujących do Polski spoza Schengen kwarantanna zostanie wydłużona z 10 do 14 dni (po 8 dniach będzie możliwe wykonanie testu, który skróci kwarantannę).

Minister poinformował o zmniejszeniu limitów osób w obiektach gastronomicznych, kulturalnych oraz sakralnych. Do tej pory limity zapełnienia wynosiły 75 proc. Zostają one zmniejszone do 50 proc.

W przypadku wesel, komunii, imprez i dyskotek limit wyniesie 100 osób. Wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi zostaną objęte limitem 250 osób.

W siłowniach i centrach fitness będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Osoby zaszczepione preparatami uznawanymi na terytorium Unii Europejskiej nie będą podlegały kwarantannie.

Nowy wariant koronawirusa o nazwie omikron jest już obecny w Afryce, Europie, Azji i Australii.

Minister Niedzielski informował wcześniej, że w poniedziałek o godzinie 11:00 odbył się sztab kryzysowy w związku z aktualną sytuacją pandemiczną.

Przypomnijmy, że minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla RMF, dlaczego w październiku zeszłego roku rząd wprowadzał tzw. lockdown, gdy nowych przypadków koronawirusa było ok. 14 tys., zajętych przez osoby zakażone łóżek w szpitalach było niecałe 11 tys., zaś teraz polityka w tym zakresie jest inna. Niedzielski był też pytany o restrykcje, które są wprowadzane w innych krajach. „Restrykcje nie są jedyną metodą walki z pandemią” – odpowiedział. „Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii” – dodał.

„Ja nie mówię o przeszłości, kiedy poziom dyscypliny społecznej był większy, tylko teraz, kiedy zmęczenie pandemią, zmęczenie m.in. restrykcjami, doświadczeniami wszystkimi jest o wiele większe” – podkreślił.

