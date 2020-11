Nigeria kupuje chiński bezzałogowy system powietrzny Wing Loong II – poinformował we wtorek Ibikunle Daramola, generał brygady Sił Powietrznych Nigerii.

We wtorek 10 listopada Ibikunle Daramola, generał brygady Sił Powietrznych Nigerii, który odpowiada za politykę informacyjną, poinformował na Twitterze, że Nigeria kupiła chiński bezzałogowy system powietrzny Wing Loong II.

Nigeria has joined China & UAE as the only countries operating the WingLoong II Unmanned Combat Aerial Vehicle. The 2 x @NigAirForce WingLoong II, which can remain airborne for 31hrs in ISR mode & 26hrs in offensive role, will add significant value to COIN & anti-banditry Ops /1 pic.twitter.com/gOOdUKtRau — Air Commodore Ibikunle Daramola (@KunleDaramola3) November 10, 2020

These additional new air assets & skills acquired by personnel will greatly enhance @NigAirForce’s operational effectiveness which will translate into security for Nigeria & Nigerians /4 pic.twitter.com/IpIcPLvXmY — Air Commodore Ibikunle Daramola (@KunleDaramola3) November 10, 2020

Wpisy generała Daramoli zawierają serię zdjęć. Część z nich została zrobiona podczas oficjalnych wizyt generała w Chinach. Daramola podkreślił, że Nigeria kupuje dwa bezzałogowce typu Wing Loong II, które zostały skonstruowane w Chengdu Aircraft Research & Design Institute. Najwyraźniej chodzi o dwa bezzałogowce, nie zaś dwa zestawy BSP z kilkoma aparatami każdy.

Daramola zaznaczył, że Nigeria jest „jedynym” eksportowym użytkownikiem BSP Wing Loong II obok Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Portal ZBIAM podkreśla, że bezzałogowce tego typu, należącee do ZEA, zadebiutowały bojowo zapewne najpierw podczas inwazji Jemenu oraz na pewno w obecnej fazie wojny w Libii, gdzie emirackie Wing Loongi II wspierają siły Libijskiej Armii Narodowej generała Chalify Haftara.

Słowa Daramoli mogą oznaczać, że lista użytkowników Wing Loong II jest krótsza niż to się powszechnie zakłada (część z nich zamówiła wcześniejszy model Wing Loong I/Pterodactyl I). Mógł to być także skrót myślowy, dotyczący kolejności dostaw eksportowych i chwili wejścia Wing Loongów II do linii u poszczególnych zamawiających. Może to więc oznaczać, że nigeryjskie Wing Loongi II są już używane operacyjnie.