Alibaba na prośbę polskiego rządu nie będzie sprzedawała maseczek do Polski

W chińskich mediach branżowych pojawiła się informacja sugerująca, że światowy gigant internetowego handlu – Alibaba, zaprzestaje od 24 marca sprzedaży podmiotom z Polski środków ochronnych, maseczek i płynów dezynfekujących – poinformował z Pekinu w sobotę Tomasz Sajewicz, dziennikarz Polskiego Radia. Doniesienia zostały potwierdzone w radiu przez ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego.

Decyzja Alibaby jest wynikiem interwencji polskiego rządu, który kontaktował się w tej sprawie z chińskimi władzami. Od wtorku 24 marca na portalu Alibaba zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży maseczek i płynów dezynfekujących prywatnym firmom i osobom fizycznym z Polski. Polski rząd poprosił chiński rząd, aby ten wpłynął na koncern Alibaba, w celu wstrzymania wysyłki do Polski maseczek i środków dezynfekcyjnych do odbiorców prywatnych i firm.

Celem działań polskiego rządu w tym zakresie była walka ze spekulacją. Już wcześniej polskie władze zakazały handlu spekulacyjnego maseczkami czy płynami dezynfekującymi na głównych platformach handlowych w polskim Internecie, jak Allegro czy OLX.

„W związku z tym zwróciliśmy się też o przeciwdziałanie praktykom wprowadzającym konsumentów w błąd przede wszystkim, ale także praktykom polegającym na zawyżaniu cen, do naszych partnerów, w tym także do władz Chin o to, aby odpowiednie praktyki zastosować na platformach chińskich. Podkreślam, celem ich jest ochrona konsumentów i przeciwdziałanie tym praktykom, które legły u podstaw podjęcia takiej decyzji w stosunku do platform w Polsce” – stwierdził minister Zagórski cytowany przez Polskie Radio.

