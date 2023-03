Xi odwiedzi Rosję. Daniłow: wierzymy, że Chiny nie staną się wspólnikiem Rosji w mordowaniu cywilów

Jak pisze "La Stampa" przyjezdni kibice chwytali co popadnie. Kosze na śmieci, ale też krzesełka i stoliki z ogródków kawiarni jakie znalazły się na drodze fanów Eintrachtu szybko zmieniły się w pociski wymierzone w policjantów, którzy pojawili, by obstawiać przyjezdnych z Niemiec. Kibice Napoli także nie należą do spokojnych, stąd środowy mecz Ligi Mistrzów wywołał podwyższoną gotowość miejscowych sił prewencji, które jednak najwyraźniej okazały się niewystarczające. Zmobilizowano około 800 funkcjonariuszy. Zapłonęły radiowozy, bowiem fani sięgnęli również po race.

Według "Washington Post" policji udało się przynajmniej nie dopuścić do zetknięcia Niemców z kibicami gospodarzy, którzy również zaczęli gromadzić się na ulicach. Po dłuższym czasie funckjonariuszom udało się zapakować fanów Eintrachtu do autobusów, które rozwiozły ich do hoteli w jakich wynajęli noclegi. Inaczej twierdzi portal Mail Online, który przekazał, że do starć niemieckich i włoskich kibiców jednak doszło.