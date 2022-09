Biden: Nie ma dowodów, że Chiny dostarczają broń Rosji [+VIDEO]

W nowym klipie wywiadu „60 Minutes” prezydent USA Joe Biden podzielił się szczegółami na temat swoich rozmów zeszłej zimy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Ewentualną pomoc Chin dla Rosji nazwał „gigantycznym błędem”.

W wywiadzie „60 minutes” opublikowanym w poniedziałek prezydent USA Joe Biden podzielił się szczegółami na temat swoich rozmów zeszłej zimy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Ewentualną pomoc Chin dla Rosji nazwał „gigantycznym błędem”.

Biden dodał, że „jak dotąd nie ma wskazań” na to, że Chiny przesłały broń lub „inne rzeczy, których chciała Rosja”, aby pomóc w ich wojnie na Ukrainie.

„Zadzwoniłem do prezydenta Xi. Wcale nie grozić, tylko powiedzieć mu, że spotkaliśmy się wiele razy. Powiedziałem, że „jeśli myślisz, że Amerykanie i inni będą nadal inwestować w Chinach mimo naruszenia przez ciebie sankcji nałożonych na Rosję, to myślę, że popełniasz gigantyczny błąd. Ale to twoja decyzja do podjęcia” – powiedział Biden, odnosząc się do rozmowy wideo, którą odbył z Xi po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, do udziału w której Xi zaprosił rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

CNN donosiło wcześniej, że Biden wykorzystał tę 110-minutową rozmowę wideo w marcu, aby odwieść Xi od pomocy Rosji w wojnie z Ukrainą.

Przypomnijmy, Biden zapytany w niedzielnym wywiadzie dla CBS, czy siły amerykańskie będą bronić wyspy, którą Chiny uważają za zbuntowaną prowincję, odpowiedział: „Tak, jeśli w rzeczywistości dojdzie do bezprecedensowego ataku”.

Poproszony o wyjaśnienie, czy miał na myśli, że w przeciwieństwie do Ukrainy, siły amerykańskie będą bronić Tajwanu w przypadku chińskiej inwazji, Biden odpowiedział: „Tak”.

W wywiadzie Biden powtórzył, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w politykę „jednych Chin”, w której Waszyngton oficjalnie uznaje Pekin, a nie Taipei i poinformował, że Stany Zjednoczone nie zachęcają Tajwanu do niepodległości.

„Nie ruszamy się, nie zachęcamy ich do niezależności… to ich decyzja” – powiedział.

Kresy.pl