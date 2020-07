Niezapowiedziane ćwiczenia rosyjskiej armii z udziałem 150 tys. ludzi. Ukraina zapowiada własne manewry

Prezydent Rosji zarządził przeprowadzenie niezapowiedzianych ćwiczeń gotowości rosyjskiej armii i marynarki wojennej z udziałem blisko 150 tys. żołnierzy, w ramach przygotowań do wrześniowych manewrów Kaukaz-2020. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała własne manewry w tym czasie, zapraszając do udziału NATO.

Jak poinformowało w piątek rosyjskie ministerstwo obrony, prezydent Rosji Władimir Putin zarządził przeprowadzenie niezapowiedzianych ćwiczeń gotowości bojowej jednostek wojskowych Południowego i Centralnego Okręgu Wojskowego, a także wybranych oddziałów podległych dowództwu centralnemu oraz powietrzno-desantowych i piechoty morskiej Floty Północnej i Floty Pacyfiku.

Celem ćwiczeń jest ocena gotowości rosyjskiej armii do zapewnienia bezpieczeństwa militarnego na południowym-zachodzie Federacji Rosyjskiej, „gdzie pozostają silne zagrożenia terroryzmem”, a także przygotowanie się do strategicznych gier wojennych Kaukaz-2020, które mają odbyć się we wrześniu br. Manewry uwzględniają 56 ćwiczeń na poziomie taktycznym z udziałem żołnierzy. Odbędą się na 35 poligonach, 17 obszarach morskich na wodach Mórz Czarnego i Kaspijskiego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony, w ćwiczeniach będzie zaangażowanych ponad 149,7 tys. żołnierzy, ponad 26,8 tys. jednostek broni i sprzętu wojskowego, 414 samolotów oraz 106 okrętów i statków wsparcia.



Tego samego dnia, w którym Rosja ogłosiła swoje plany ćwiczeń wojskowych, Ukraina ogłosiła, że również przeprowadzi manewry wojskowe, licząc na to, że wezmą w nich udział także ukraińscy partnerzy z NATO. Zaznaczono, że zapowiedzi te są odpowiedzią na planowane rosyjskie ćwiczenia na Kaukazie, a także „zabezpieczeniem przed jakąkolwiek eskalacją w ich rezultacie na wschodniej granicy” Ukrainy.

Szef ukraińskiej resortu obrony Andrij Taran powiedział na forum parlamentu, że ćwiczenia zostaną przeprowadzone pod koniec września br. na południu Ukrainy i będą obejmować strzelanie z systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

„Odpowiedź asymetryczna pokaże gotowość Sił Zbrojnych Ukrainy, by dać godną odpowiedź na wszelkie próby ze strony Federacji Rosyjskiej, by zaostrzyć sytuację lub rozpocząć działania wojenne na dużą skalę” – powiedział Taran. Minister dodał, że władze w Kijowie zaproszą też inne kraje NATO do udziału w tych manewrach.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W piątek po południu służby prasowe rosyjskiej Floty Czarnomorskiej podały, że jej okręty zostały rozlokowane w wyznaczonych akwenach w ramach ćwiczeń sprawdzających gotowość bojową. Jednostki w trybie pilnym przygotowały się do walki. Ćwiczono też wycofywanie sił głównych spod hipotetycznego uderzenia przeciwnika. W ćwiczeniach bierze udział ponad 3 tys. żołnierzy i marynarzy oraz ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym okręty wojenne i samoloty bojowe, a także żołnierze i sprzęt korpusu armijnego Floty Czarnomorskiej.

Czytaj także: W obrębie Bałtyku odbywają się równocześnie ćwiczenia NATO oraz rosyjskiej Floty Bałtyckiej

Unian / Tass / function.mil.ru / Kresy.pl