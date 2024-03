Nadal nie wiadomo co z CPK. Tymczasem lotnisko Zielona Góra podpisało porozumienie z lotniskiem Berlin-Neuhardenberg

Lotnisko Zielona Góra-Babimost będzie współpracować z Lotniskiem Berlin–Neuhardenberg GmbH. W piątek marszałek województwa i prezes spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost podpisali porozumienie. Tymczasem temat CPK nadal stoi. Przedstawiciele obecnego rządu wielokrotnie tłumaczyli sprzeciw wobec projektu m.in. “interesem lotnisk regionalnych”.

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy spółką Lotnisko Zielona Góra-Babimost a Lotniskiem Berlin–Neuhardenberg GmbH. “Porozumienie zakłada wymianę dobrych praktyk między lotniskami, doświadczeń i wspólne projekty. To są trzy podstawowe kwestie, które zawieramy w tym porozumieniu, mają być one pomostem miedzy spółką lotnisko Zielona Góra/Babimost a lotniskiem Neuhardenberg” – oświadczył prezes spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Mariusz Stokłosa.

“Miejmy nadzieję, że za dwa lata, może szybciej będzie tu obok nowy terminal przylotów i wylotów o powierzchni ok. 8,5 tys. m2” – kontynuował.

Zapowiedział też rozwój siatki połączeń. “Latamy do Warszawy, ale lataliśmy do Gdańska i Krakowa. Zagraniczne destynacje to były do tej pory Bułgaria, Chorwacja, ale dziś prym wiodą destynacje trochę odleglejsze – Egipt, Turcja, Tunezja. Dodatkowo w tegorocznym okresie wakacyjnym będziemy latali do Tirany w Albanii” – powiedział.

Przypomnijmy, że niedawno Ryanair wygrał przetarg Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dostanie 33 miliony złotych na “promowanie regionu”. Irlandzkie linie dostaną w istocie dofinansowanie zagranicznych lotów z lotniska w Bydgoszczy.

Tymczasem nadal nie wiadomo co z przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej deklarowali podczas kampanii wyborczej, że zatrzymają projekt, nazywając go “megalomańskim” i “przeskalowanym”, a także zasłaniając się interesem lotnisk regionalnych.

Obecnie powtarzają, że najpierw trzeba poczekać na wyniki audytu w spółce. W sieci powstała społeczna petycja skierowana do najwyższych władz państwowych z prośbą o kontynuację projektu. Kilkadziesiąt tysięcy osób złożyło pod nią podpis.

Dodajmy, że Austriacy chcą, aby lotnisko Schwechat w Wiedniu było największym centrum przesiadkowym w tej części Europy. Inwestycja zakończy się w 2027 roku, czyli wówczas, gdy według najambitniejszych planów miał ruszyć CPK. Wiedeń “wykorzystuje czas dyskusji nad programem inwestycyjnym w CPK i po prostu buduje swoje” – podkreślała Rzeczpospolita.

lubuskie.pl / Kresy.pl