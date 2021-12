Mniejszość niemiecka skarży się w Bundestagu na pomysł PiS

Nawet 158 mln zł, które do tej pory resort nauki i edukacji przeznaczał na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej, może trafić do Polaków w Niemczech. „W kwestii relacji polsko-niemieckich nasz niepokój budzą nie tyle działania samego rządu, co działania poselskie” – oświadczył w rozmowie z Interią Bernard Gaida, szef Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Rozmawiał on na ten temat z posłami niemieckiego Bundestagu.

Gaida udał się w ubiegłym tygodniu do niemieckiego parlamentu. Rozmawiał o sprawach związanych z mniejszością niemiecką. „Jestem również przewodniczącym Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) z ponad 20 krajów Europy i byłego ZSRR. Moja wizyta była związana z naszym niepokojem, bo mamy pierwszą od lat umowę koalicyjną, która nie wymienia mniejszości niemieckich w programie swojego działania” – Interia cytowała Gaidę w poniedziałek.

Christoph de Vries opublikował na Facebooku zdjęcie z szefem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych. De Vries jest szefem Grupy Wypędzonych, Repatriantów i Mniejszości Niemieckiej w grupie parlamentarnej CDU/CSU. „Prawa i osiągnięcia mniejszości niemieckiej w Polsce znajdują się pod coraz większą presją, wywieraną w szczególności przez przedstawicieli prawicowo-konserwatywnej, eurosceptycznej partii rządowej Solidarna Polska” – napisał de Vries w mediach społecznościowych.

„Na przykład wsparcie finansowe na lekcje języka niemieckiego dla uczniów mniejszości niemieckiej w szkołach ma być kompleksowo i systematycznie ograniczane, a zwolnienie z 5-procentowego progu wyborczego jest również kwestionowane” – dodał. Napisał też o „ataku na prawa mniejszości narodowej”.

Szef związku poinformował, że rozmawiał na ten temat także z innymi niemieckimi parlamentarzystami. „Niepokój budzą nie tyle działania samego rządu, co działania poselskie. Mówiliśmy o kilku kolejnych inicjatywach posła Janusza Kowalskiego, który w ciągu ostatnich tygodni wystąpił m.in. z propozycją likwidacji, a potem agresywnego obniżania środków na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości, otrzymywanych przez samorządy” – powiedział.

Przedstawiciel niemieckiej mniejszości wyraził opinię w rozmowie z Interią, że rozwiązania proponowane przez Przemysława Czarnka i Janusza Kowalskiego „są skierowane przeciwko wszystkim mniejszościom w Polsce”, Niemcom, Litwinom, Ukraińcom czy Kaszubom.

„Fakty są takie, że milion Polaków, którzy mieszkają w Niemczech, nie dostaje od rządu federalnego nawet złotówki na naukę języka ojczystego. My przeznaczamy 236 mln zł na naukę mniejszości niemieckiej” – podkreślał kilka dni temu Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji i szkolnictwa. Zwracał uwagę, że w Niemczech, Polacy nie są nawet formalnie uznawani za mniejszość.

Mieszkający w Niemczech Polacy popierają działania zmierzające do egzekwowania praw mniejszości w RFN. W rozmowie z Interią mówili o „poważnej inicjatywie parlamentarnej w celu ustanowienia symetrii w finansowaniu mniejszości niemieckiej w Polsce i mniejszości polskiej w Niemczech”.

„Niemcy pretendujące do bycia państwem prawa i ciągle oskarżające Polskę o łamanie porządku prawnego, nie dochowują zasady symetrii” – zwraca uwagę Edward Kieyne ze Związku Polaków w Niemczech.

Polsat News poinformował we wtorek, że Sejm zajmie się poprawką rządową zakładająca zmniejszenie w 2022 roku finansowania nauki języka niemieckiego w Polsce o 39 mln zł. Środki mają zostać przesunięte na wydatki związane z nauką języka polskiego w Niemczech. Poseł Janusz Kowalski postuluje także zmiany w ordynacji wyborczej. Jego zdaniem brak progów wyborczych dla komitetów mniejszości, jest sprzeczny z zasadą równości.

Na początku grudnia poseł na Sejm Janusz Kowalski poinformował, że w najbliższym czasie zostaną podjęte konkretne działania ze strony władz Polski na rzecz przywrócenia symetrii w stosunkach polsko-niemieckich. Działania mają dotyczyć m.in. opisanych powyżej planów.

