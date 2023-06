MSZ Ukrainy dołącza do promowania ruchu LGBT

Morawiecki był pytany na wtorkowej konferencji prasowej o unijne propozycje dotyczące "obowiązkowej solidarności", które zakładają m.in. relokację migrantów i kary finansowe za jej niewykonanie. Podkreślił, że Polska pokazała, czym naprawdę jest solidarność, przyjmując uchodźców wojennych z Ukrainy. "Ludzie to nie jest towar, którym ktoś będzie handlował - tyle i tyle musicie zapłacić, jeżeli nie przyjmiecie. Oczywiście, że się nie zgadzamy z taką polityką" - oświadczył, cytowany przez portal WNP.

Projekt uchwały autorstwa PiS w sprawie tych propozycji trafił we wtorek do Sejmu. "Będziemy starali się zachęcić opozycję do tego, żeby głosowała razem z nami, ponieważ w interesie Polski jest to, aby zapewnić suwerenną ochronę naszych granic, abyśmy to my Polacy mogli decydować o tym, kto może wyjeżdżać do naszego kraju, a kto nie. Przecież od tego zależy nasze bezpieczeństwo" - zadeklarował szef rządu.