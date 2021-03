Uzbecki parlamentarzysta: Legalizacja związków jednopłciowych to śmierć narodu

Rasuł Kuszerbajew deputowany izby niższej parlamentu Uzbekistanu w zdecydowanych słowach wypowiedział się przeciwko legalizacji związków osób tej samej płci.

Deputowany Izby Ustawodawczej Uzbekistanu wypowiedział się na temat związków osób tej samej płci za pomocą serwisu społecznościowego Telegram. Jak stwierdził – „Na drodze ku demokracji można znieść wszystko poza działaniami obcych naturze ludzkiej” – zacytował portal Gazeta.uz.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

„Nigdy nie zaakceptuję wspólnego pożycia dwóch mężczyzn i relacji miedzy nimi niczym męża i żony. Wierzę, że póki jesteśmy żywi taki absurd nie zostanie zalegalizowany. Dzień w którym na to zezwolą będzie dniem naszej śmierci” – napisał Kuszerbajew.

Parlamentarzysta zareagował w ten sposób na kampanię zachodnich organizacji LGBT, w tym europejskiej organizacji ILGA-Europe, domagających się usunięcia z kodeksu karnego Uzbekistanu paragrafu 120 przewidującego karalność stosunku seksualnego dwóch mężczyzn.

„Nie wiem jaką głową (jeśli, oczywiście, ona jest) oni myślą, ale „jednopłciowe” organizacje, które to proponują nie rozumieją jaka to tragedia dla rozwoju kraju i populacyjnej bazy narodu. Szczerze, to aż strach sobie to wyobrażać.” – stwierdził Kuszerbajew.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Uzbecki polityk broniąc penalizacji homoseksualizmu napisał również – „Jeśli powiedzą, że to jest sprzeczne z prawami człowieka, to ja pluje na takie prawo!”.

Jak podsumował – „Człowiek, który jest przyjacielem narodu nie będzie postulował tak nielogicznej, nienaturalnej propozycji, która ostatecznie doprowadzi do fizycznego zniszczenia pokoleń. Dzięki temu możesz zrozumieć, kim oni naprawdę są wobec nas i jaki jest ich cel. Niech żyje społeczeństwo, w którym mężczyzna pozostaje mężczyzną, a kobieta kobietą!”.

Czytaj także: Postulaty ruchu LGBT priorytetem polityki zagranicznej USA

gazeta.uz/kresy.pl