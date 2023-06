Ambasada USA przy Watykanie wywiesiła tęczową flagę LGBT z symbolem transseksualizmu

Ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej pochwaliła się w sieci wywieszeniem tęczowej „Flagi dumy” w związku z „miesiącem dumy LGBTQI+”.

Zdjęcie na profilu Ambasady Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej zostało zamieszczone 1 czerwca.

„W czasie miesiąca czerwca, Stany Zjednoczone świętują Miesiąc Dumy. Ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej stoi po stronie społeczności LGBTQI+ przeciwko dyskryminacji i innym formom prześladowania, z powodu tego kim są i kogo kochają” – czytamy we wpisie amerykańskiej ambasady.

During the month of June, the 🇺🇲 celebrates Pride Month 🏳️‍🌈. @usinholysee stands with the LBGTQI+ community against discrimination and other forms of persecution because of who they are and whom they love. ❤#pridemonth #humanrights #inclusion pic.twitter.com/URZUgvIOqt

