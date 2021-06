Ambasada USA przy Watykanie wywiesiła tęczową flagę

Ambasada Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej pochwaliła się w sieci wywieszeniem tęczowej „Flagi dumy” w związku z „miesiącem dumy LGBTQI+”. Flaga ta jednak różni się pewnym szczegółem od innych flag LGBT, w tym tych wywieszanych przez ambasady USA.

W dniu 1 czerwca Ambasada Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie oficjalnie ogłosiła, że wywiesza tęczową „flagę dumy” LGBT w związku z tzw. „miesiącem dumy LGBTQI+”, obchodzonym w czerwcu w USA i części krajów zachodnich.

„Ambasada Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej świętuje Miesiąc Dumy wywieszając Flagę Dumy podczas trwania tego miesiąca w czerwcu. Stany Zjednoczone szanują godność i równość osób LGBTQI+. Prawa osób LGBTQI+ są prawami człowieka” – oświadczyła ambasada na Twitterze. Do wpisu dołączono też zdjęcie.

The U.S. Embassy to the Holy See celebrates #PrideMonth with the Pride flag on display during the month of June. The United States respects the dignity and equality of LGBTQI+ people. LGBTQI+ rights are human rights. pic.twitter.com/Xentlnr16E

— U.S. in Holy See (@USinHolySee) June 1, 2021