MON: pierwsze strzelanie systemu Mała Narew zakończone sukcesem

Na poligonie w Ustce po raz pierwszy przeprowadzono strzelanie bojowo-doświadczalne systemu obrony powietrznej „Mała Narew”, z użyciem rakiet CAMM. Według MON, ćwiczenie zakończyło się pełnym sukcesem.

W czwartek na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyło się strzelanie rakietowe bojowo – doświadczalne z wykorzystaniem systemu obrony przeciwlotniczej Mała Narew. Ćwiczenie z udziałem żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej 18. „Żelaznej Dywizji” Zmechanizowanej obserwował minister obrony Mariusz Błaszczak.

Próbne strzelanie przebiegło pomyślnie. Zadaniem było zneutralizowanie trzech celów: dwa z nich imitowały rakiety manewrujące, lecące na wysokości 2 i 3 km, a trzeci imitował bezzałogowiec, operujący na pułapie 500 metrów. Użyte zostały rakiety CAMM, produkcji brytyjskiej.

„Przed chwilą byliśmy świadkami historycznego wydarzenia” – powiedział później szef MON. „Mała Narew to nowoczesna broń, to skuteczna broń. Żołnierze, którzy dziś strzelali już wkrótce rozpoczną dyżury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej” – zaznaczył. Zapowiedział też, że jeszcze w tym roku tożsama jednostka ogniowa trafi na wyposażenie 15 pułku przeciwlotniczego.

„To, co było dotychczas, było zupełnie inną, starą epoką” – powiedział minister. Wyjaśnił, że każda z używanych dotąd postsowieckich wyrzutni mogła koncentrować się na rażeniu jednego celu, a w przypadku Małej Narwi może być ich nawet osiem.

Jak podało ministerstwo obrony, wprowadzany na wyposażenie Wojska Polskiego system Mała Narew „pozwoli dokonać rewolucyjnej zmiany w zakresie obrony polskiej przestrzeni powietrznej przez wykorzystanie wielokanałowych systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, z których każdy posiada kilkanaście kanałów celowania”.

Wpis z pochwałami zamieściło też na Twitterze Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

„Pomyślne strzelanie z ich [Polaków – red.] nowych systemów obrony przeciwlotniczej oznacza kolejny ważny krok dla Polski we wzmacnianiu jej zdolności. Podkreśla rosnącą siłę partnerstwa brytyjsko-polskiego w zakresie przemysłu obronnego, w następstwie zawarcia umowy o wartości 1,9 miliarda funtów” – napisano.

Successful live-firing on their new air defence systems marks another important step for Poland in strengthening their capabilities.

It highlights the growing strength of the 🇬🇧🇵🇱 defence industrial partnership, following a £1.9 billion agreement.https://t.co/kz00W1Apk9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 22, 2023