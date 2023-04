Wyrzutnie iLauncher i pociski CAMM dla Wojska Polskiego. Podpisano umowy

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w piątek o podpisaniu umowy na dostawę wyrzutni iLauncher i pocisków CAMM oraz przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PSR-A PILICA.

Błaszczak podkreślił, że to “kolejny krok w programie PILICA+”. “Podpisano umowy na dostawę wyrzutni iLauncher i pocisków CAMM oraz przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PSR-A PILICA. To skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenie zdolności polskiej obrony powietrznej” – napisał na Twitterze.

Kolejny krok w programie PILICA+. Podpisano umowy na dostawę wyrzutni #iLauncher i pocisków #CAMM oraz przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PSR-A #PILICA. To skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenie zdolności polskiej obrony powietrznej. pic.twitter.com/2SO731ag2P — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 28, 2023

Sprawę skomentował także brytyjski premier Rishi Sunak. “Odegraliśmy kluczową rolę w zwiększeniu obrony euroatlantyckiej od czasu barbarzyńskiej inwazji Putina na Ukrainę, a to przełomowe porozumienie między Wielką Brytanią a Polską jest kolejnym przykładem tego, jak wraz z naszymi sojusznikami jesteśmy zaangażowani w ochronę naszego bezpieczeństwa dla przyszłych pokoleń” – oświadczył, cytowany przez portal WNP.

“Jestem zachwycony, że głębokie i historyczne więzi obronne Wielkiej Brytanii i Polski robią kolejny krok naprzód dzięki podpisaniu największej w historii Wielkiej Brytanii umowy eksportowej w dziedzinie obronności z Polską. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie planów modernizacji obronnej Polski, a ten program modernizacji obrony powietrznej zapewni Polsce i Wielkiej Brytanii zdolność do kontynuowania ochrony naszych obywateli i wzmacniania bezpieczeństwa NATO” – zaznaczył z kolei brytyjski minister obrony Ben Wallace. Wskazał, że umowa pozwoli na stworzenie 500 nowych miejsc pracy w zakładach MBDA w Wielkiej Brytanii.

MBDA is proud to sign a £1.9 billion contract to supply CAMM missiles and iLaunchers for Poland’s PILICA+ air defence upgrade programme – the largest short-range air defence project among European NATO countries. 1/6#MBDA #PolandDefence #PILICA+ pic.twitter.com/fiJOKOWcww — MBDA (@MBDAGroup) April 28, 2023

Pierwsza umowa dotyczy dostawy 44 wyrzutni iLauncher i kilkuset pocisków rakietowych CAMM oraz sprzętu towarzyszącego. Została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a firmą MBDA UK Ltd. Jej wartość to około 1,9 mld funtów szterlingów (ok. 10 mld zł) netto. Sprzęt ma zostać dostarczony w latach 2025-2029.

Czytaj: Siły Zbrojne RP otrzymają systemy przeciwlotnicze Pilica+

Druga umowa dotyczy pozyskania 22 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA (w tym 1 zestawu szkolnego). Została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-PILICA+. Jej wartość to ok. 3 mld zł brutto. Dotyczy także dostosowania zamówionych wcześniej, a obecnie dostarczanych zestawów do standardu PSR-A PILICA+. Sprzęt ma zostać dostarczony w latach 2025-2029.

W kwietniu 🇵🇱Agencja Uzbrojenia zawarła umowę z 🇬🇧@MBDAGroup na dostawę 44 wyrzutni #iLauncher i kilkuset pocisków #CAMM na potrzeby zestawów rakietowo-artyleryjskich ZRA #PILICA+. Wartość umowy wynosi ok. 1,9 mld GBP a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2025-2029. pic.twitter.com/j06PJaGCRX — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) April 28, 2023

ZRA PILICA+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLauncher z rakietami CAMM, radary BYSTRA oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe, a w dalszej kolejności armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych – wskazuje Agencja Uzbrojenia.

Zgodnie z „Planem modernizacji technicznej” polski system obrony powietrznej o nazwie „Tarcza Polski” ma się składać z trzech zasadniczych poziomów. Pierwszy, najniższy, mają tworzyć systemy rakietowo-artyleryjskie bardzo krótkiego zasięgu (do 5 kilometrów) Pilica. Drugi poziom to systemy rakietowe krótkiego zasięgu (do 25 kilometrów) Narew, a trzeci – systemy Wisła, czyli zestawy rakietowe średniego zasięgu, zdolne do rażenia celów na dystansie około 100 kilometrów.

Zobacz także: Szef MON podpisał umowę na pozyskanie pocisków CAMM dla “Małej Narwi”

wojsko-polskie.pl / wnp.pl / Kresy.pl