Młodzi katolicy w Kalifornii ochronili pomnik świętego przed zniszczeniem [+WIDEO]

Młodzi katolicy w kalifornijskim mieście Ventura ochronili w zeszłą sobotę przed zniszczeniem pomnik świętego Junipero Serry znajdujący się przed miejskim ratuszem.

Lewicowi demonstranci chcący zniszczyć pomnik świętego skrzyknęli się 20 czerwca poprzed media społecznościowe, nazywając wydarzenie „Zniszcz Junipero Serra”. Twierdzili, że „Nie będziemy już świętować zniewolenia, gwałtu i ludobójstwa pierwotnych mieszkańców Ventury”.

W ten sam weekend, o czym informowaliśmy na naszym portalu, w San Francisco obalono statuę Junipera Serry, a także Francisa Scotta Keya, autora słów hymnu USA oraz Ulyssesa S. Granta, który dążył do nadania Afroamerykanom praw wyborczych. Zdewastowano również pomnik autora „Don Kichota” Miguela de Cervantesa.

W XVIII wieku Junipero Serra założył dziewięć katolickich misji w okolicy, która później przekształciła się w Kalifornię, a wiele z nich stało się centrami głównych miast tego stanu.

Serra pomógł w nawróceniu tysięcy rdzennych mieszkańców Kalifornii na chrześcijaństwo i nauczył ich nowych technik rolniczych. Lewicowi demonstranci z kolei postrzegają Serrę jako symbol europejskiego kolonializmu. Dowodzą, że misje zaangażowane były w przymusową pracę rdzennych Amerykanów, twierdzą nawet, że sam Serra prześladował tubylców.

Obrońcy świętego podnoszą, że Serra w rzeczywistości wspierał rdzenną ludność i był orędownikiem praw człowieka. Zwracają uwagę na wielu tubylców, którym pomógł w swoim życiu, i na ich żal po jego śmierci. Biografowie zauważają, że Serra często interweniował w sprawach ludności tubylczej, gdy napotykała prześladowania ze strony władz hiszpańskich. W jednym przypadku ksiądz interweniował, aby oszczędzić życie kilku Indianom, którzy zaatakowali hiszpańską placówkę.

„Pamiętając o św. Junípero i pierwsi misjonarze zmieniają sposób, w jaki pamiętamy naszą historię narodową. Przypomina nam, że pierwsze początki Ameryki nie były polityczne. Pierwsze początki Ameryki były duchowe ”- powiedział arcybiskup Los Angeles Jose Gomez w homilii z 2017 roku.

Papież Franciszek kanonizował franciszkańskiego misjonarza w 2015 roku. „Junípero starał się bronić godności społeczności tubylczej przed tymi, którzy źle ją traktowali” – powiedział papież w homilii podczas mszy kanonizacyjnej.

O godzinie 13:00 przy posągu świętego w Venturze zgromadziło się ok. 200 osób chcących go obalić. Na manifestacji wznoszono hasła typu „Black Liver Matter”, „On Nie Jest Świętym” czy „Ojciec Ludobójstwa”.

Jedni mówcy wzywali do pokojowego i zgodnego z przepisami usunięcia pomnika, a inni próbowali sprowokować tłum do natychmiastowej akcji przez okrzyki „Zniszczcie go! Zniszczcie go!”.

Wokół pomnika stanęło jednak kilkudziesięciu młodych katolików, w tym księża. Zgromadzili się oni na miejscu jeszcze przed godziną 13.

Katolicy zachowywali się spokojnie, nie wznosili okrzyków. Niektórzy trzymali kartki z napisę „Ocalić Serrę”, inni się modlili.

Lewicowcy specjalnie ustawili generator prądu w taki sposób, aby na obrońców pomnika opadały wszystkie spaliny.

OVER OUR DEAD BODIES: Catholic young people post guard around Saint Junipero Serra statue—the founder of the California missions. This one is not coming down pic.twitter.com/wZ5OmRRDvD — Dinesh D’Souza (@DineshDSouza) June 27, 2020

W pewnym momencie protestujący ruszyli w stronę posągu, jak opisuje California Catholic Daily:

Ponieważ wydarzenie trwało, a posąg był nadal nieuszkodzony, niektórzy mówcy [anty-Serra] próbowali doprowadzić tłum do szaleństwa. Kiedy ktoś zapytał: „Kto jest ze mną?” aby zburzyć posąg i wskazał ku niemu drogę, tłum się wtedy ruszył. Zwolennicy [Serry] zwarli szeregi wokół cokołu i wpatrywali się w mężczyznę wymachującego metalowym palem na czele tłumu. Machał groźnie, dopóki jeden z obrońców [Serry] go nie złapał. Tymczasem inny zwolennik [Serry] pobiegł ulicą do zaparkowanego radiowozu i poprosił policję o zbliżenie się. Kilka samochodów podjechało ze światłami i syrenami, ochładzając zapał tłumu.

Obrońcy pomnika zostali pobłogosławieni przez ojca Toma Elewauta z historycznej misji San Buenaventura, ostatniej ustanowionej przez Junipero Serrę.

Około godziny 16 obie strony się rozeszły. Los pomnika założyciela Ventury jest jednak wciąż niepewny, trwają na jego temat negocjacje między władzami miasta i przywódcami kościelnymi.

W tym tygodniu biskupi Kalifornii wydali starannie sformułowane oświadczenie, w którym wyrazili dezaprobatę dla burzenia posągów świętego.

Kresy.pl / lifesitenews.com