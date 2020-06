Katolicki święty, autor słów hymnu USA, generał wojsk Unii, autor „Don Kichota” – zniszczono ich pomniki w San Francisco [+WIDEO]

W piątek w San Francisco obalono statuę katolickiego misjonarza i świętego, Junipera Serry, a także Francisa Scotta Keya, autora słów hymnu USA oraz Ulyssesa S. Granta, który dążył do nadania Afroamerykanom praw wyborczych. Zdewastowano również pomnik autora „Don Kichota” Miguela de Cervantesa.

Posągi zostały obalone lub zdewastowane w piątek wieczorem w Golden Gate Park przez grupę około 100 osób.

Now they’re onto Francis Scott Key, slave owner and writer of the Star Spangled Banner pic.twitter.com/Ykv0hFMZvK

Activists just toppled the Junipero Serra statue in Golden Gate Park here in San Francisco

W XVIII wieku Junipero Serra założył dziewięć katolickich misji w okolicy, która później przekształciła się w Kalifornię, a wiele z nich stało się centrami głównych miast tego stanu.

Serra pomógł w nawróceniu tysięcy rdzennych mieszkańców Kalifornii na chrześcijaństwo i nauczył ich nowych technik rolniczych. Statua po raz pierwszy została umieszczona w Golden Gate Park w 1907 roku. Wykonał ją znany amerykański rzeźbiarz Douglas Tilden.

Demonstranci postrzegają Serrę jako symbol europejskiego kolonializmu. Dowodzą, że misje zaangażowane były w przymusową pracę rdzennych Amerykanów, twierdzą nawet, że sam Serra prześladował tubylców.

Obrońcy świętego podnoszą, że Serra w rzeczywistości wspierał rdzenną ludność i był orędownikiem praw człowieka. Zwracają uwagę na wielu tubylców, którym pomógł w swoim życiu, i na ich żal po jego śmierci.

Biografowie zauważają, że Serra często interweniował w sprawach ludności tubylczej, gdy napotykała prześladowania ze strony władz hiszpańskich. W jednym przypadku ksiądz interweniował, aby oszczędzić życie kilku Indianom, którzy zaatakowali hiszpańską placówkę.

„Pamiętając o św. Junípero i pierwsi misjonarze zmieniają sposób, w jaki pamiętamy naszą historię narodową. Przypomina nam, że pierwsze początki Ameryki nie były polityczne. Pierwsze początki Ameryki były duchowe ”- powiedział arcybiskup Los Angeles Jose Gomez w homilii z 2017 roku.

Papież Franciszek kanonizował franciszkańskiego misjonarza w 2015 roku. „Junípero starał się bronić godności społeczności tubylczej przed tymi, którzy źle ją traktowali” – powiedział papież w homilii podczas mszy kanonizacyjnej.

Do piątkowego zajścia odniósł się w mocnych słowach amerykański senator Ted Cruz.

Po obaleniu księdza z pewnością nie można odpuścić nazwy miasta „San Francisco”? Może zamiast tego San Belzebub? A może po prostu Techlandia? – napisał na Twitterze.

Junípero Serra was a Catholic priest & Franciscan friar who founded the first nine Spanish missions in California from San Diego to San Francisco.

Having toppled the priest, surely the can’t leave the city name, “San Francisco”?

Maybe San Beelzebub instead? Or just Techlandia? https://t.co/UuOjT50nuD

— Ted Cruz (@tedcruz) June 20, 2020