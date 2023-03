Media: USA potwierdziły użycie chińskiej amunicji na Ukrainie

Podczas wojny na Ukrainie doszło do użycia amunicji chińskiej produkcji – podała w sobotę agencja Kyodo, powołując się na źródła rządowe w Waszyngtonie. Amerykanie podejrzewają, że tej amunicji użyły rosyjskie wojska, lecz – jak wskazują – nie posiadają na to dowodów.

To, czy amunicja została dostarczona bezpośrednio przez Chiny, pozostaje niejasne – podaje agencja Kyodo. Medium powołuje się na rządowe źródła w Waszyngtonie. Informacje agencji wskazują, że Waszyngton jest gotowy do podjęcia działań, jeśli zostanie zweryfikowane, że to Pekin dokonał dostaw. Nie podano informacji, jakiego rodzaju jest to amunicja. Na jej pochodzenie ma jednak wskazywać specyfika konstrukcji. Amerykanie podejrzewają, że tej amunicji użyły rosyjskie wojska, lecz – jak wskazują – nie posiadają na to dowodów.

USA przekazały już informacje o chińskiej amunicji niektórym ze swoich sojuszników.

Agencja Kyodo podkreśla, że informacja o chińskiej amunicji pojawiła się na dwa dni przed wizytą przywódcy Chin Xi Jinpinga w Rosji. Zachodni i japońscy analitycy oceniają, że spotkanie Xi z Władimirem Putinem potwierdzi, że Pekin i Moskwę łączą bliskie, partnerskie relacje.

Serwis Politico podał w czwartek, że od czerwca do grudnia 2022 roku chińskie firmy eksportowały do Rosji przez Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie karabiny, kamizelki kuloodporne i części dronów. Portal powołał się na dane urzędów celnych.

Pod koniec lutego Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że zdaniem Sojuszu Chiny rozważają dostawy broni do Rosji. „Nie widzieliśmy żadnych dostaw śmiercionośnej pomocy z Chin do Rosji, ale widzieliśmy oznaki, że rozważają to i być może planują” – powiedział.

Wcześniej, sekretarz stanu USA podkreślił, że Stany Zjednoczone były „od pierwszego dnia zaniepokojone taką możliwością”. Wskazał, że chińskie firmy już udzielają Rosji „nieśmiercionośnego wsparcia”. Dodał, że Pekin może zaopatrzyć Moskwę również w „śmiercionośne wsparcie”. „Nasze obawy opierają się na informacjach, które posiadamy” – powiedział.

