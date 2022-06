Rosyjski deputowany grozi Polsce: „Ich istnienie będzie wisiało na włosku” [+VIDEO]

Deputowany rosyjskiej Dumy Oleg Matwiejczew zagroził Polsce rewizją granic, jeśli nasz kraj wyśle wojska na Ukrainę.

Pogróżki Olega Matwiejczewa padły w talk show w rosyjskiej państwowej telewizji Rossija-1 prowadzonym przez Olgę Skabiejewą. Wypowiedzi jego oraz innych bywalców rosyjskich propagandowych programów zrelacjonowała w środę na Twitterze dziennikarka The Daily Beast Julia Davis.

Skabiejewa oznajmiła w programie, że „operacja specjalna na Ukrainie zakończyła się w tym sensie, że zaczęła się prawdziwa wojna – III wojna światowa”, prowadzona według niej przez Rosję z całym NATO w celu jego „demilitaryzacji”. Do jej słów nawiązał przedstawiany jako politolog Władimir Awatkow.

„Powiedziała pani o III wojnie światowej i o tym, jak na terytorium Ukrainy działają Amerykanie, Polacy. Trzeba przypomnieć słowa Władimira Putina, który powiedział, że wszyscy którzy będą próbować przeszkadzać specjalnej operacji wojskowej, zapłacą bardzo gorzką cenę” – powiedział Awatkow. Skabiejewa odpowiedziała, że obecnie „ustawiła się cała kolejka takich, którzy próbują przeszkadzać operacji wojskowej” i należy zastanowić się, w jaki sposób zareagować na to bez używania broni jądrowej.

W tym samym programie o Polsce wypowiedział się też deputowany rosyjskiej Dumy Oleg Matwiejczew. „Jeśli Polska zacznie jakąś wojskową interwencję, powinna pamiętać, że obecne granice Polski są gwarantowane porozumieniami po [II] wojnie [światowej]. Jeśli oni wyjdą poza te granice, anulują wszelkie powojenne porozumienia, a tam Polska dużo zyskała i odpowiednio za granice Polski nikt już nie da złamanego grosza. Oni powinni sobie zdawać sprawę, że ich istnienie będzie wisiało na włosku” – powiedział Matwiejczew.

Gdy Skabiejewa odpowiedziała, że nie chodzi jej tylko o Polskę, ale też o Wielką Brytanię i USA, goście jej programu odpowiedzieli, że „nie trzeba się spieszyć, jest kolejka, wszystko w swoim czasie”.

W programie wystąpił też Aleksiej Fienienko, przedstawiony jako badacz polityki międzynarodowej, który wyraził opinię, że wojna na Ukrainie to „próba możliwego przyszłego znacznie większego konfliktu”, w której Rosja ma możliwość porównania swojego uzbrojenia z uzbrojeniem natowskim. „Straszny eksperyment” – komentowała Skabiejewa.

Julia Davis zamieściła w swoim materiale również wypowiedź z innego rosyjskiego propagandowego talk show, tym razem prowadzonego przez Władimira Sołowjowa. Gość programu, deputowany Dumy Andriej Kartapołow, nazwał wojnę na Ukrainie „pierwszym etapem” większego konfliktu, który porównał do ataku Napoleona na Rosję oraz inwazji III Rzeszy na ZSRR. „W XIX wieku doszliśmy do Paryża, w XX wieku doszliśmy do Berlina, dojdziemy tam, gdzie próbuje się nas zniewolić i poniżyć” – takimi słowami opisał Kartapołow finał tego konfliktu.

Russian propagandists and government officials look beyond Ukraine and threaten the collective West on Kremlin-controlled state television: "WWIII had started." "Expect us."https://t.co/hdQd38L5Yg pic.twitter.com/0jD1dL2sqq — Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 1, 2022

