Aleksiej Żurawlow podczas programu „60 minut” na kanale Rossija-1 groził użyciem broni nuklearnej państwom europejskim. „Jeśli zmusicie nas do użycia broni nuklearnej, nie będziemy mieli wyjścia. USA nawet nie kiwną palcem, by wam pomóc” – podkreślił.

Behind all of these nuclear threats and claims that America wouldn’t help Europe if Russia decides to nuke it, there’s underlying panic about Russia being economically unprepared to keep waging this war. Watch:https://t.co/xPJHwJoHlg pic.twitter.com/pVNpCfjR8X — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 26, 2022

„NATO wyciągnęło stary sprzęt, wysłali to na Ukrainę, ale co oni knują? Obecnie, w polskich ośrodkach treningowych, żołnierze są szkoleni, by używać najnowszej broni Sojuszu” – mówił podczas programu. Polityk mówił, że napływający na Ukrainę sprzęt NATO powoduje problemy wśród rosyjskiego wojska. „Rosyjska gospodarka wciąż nie jest gotowa do wojny. Nic nie zostało zrobione”.

„Chyba wszyscy wiedzą, że to wojna nie przeciw Ukrainie, a z Zachodem? Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że nie mogą zaakceptować rosyjskich warunków. Kim do diabła jesteś, draniu? Myślisz, że my zgodzimy się na twoje? Jeśli tego nie zrobisz, zmusimy cię. Jeśli zaś zmusicie nas do użycia broni nuklearnej, nie będziemy mieć innego wyboru” – mówił Żurawlow.

„Myślą, że przegramy, że wycofamy się z Krymu i innych części Ukrainy, przeprosimy i przyznamy do błędu?”- grzmiał na wizji. „Gdy Europa obróci się w pył USA powiedzą: Zdarza się. Tylko do nas nie strzelajcie” – przekonywał.

Przypomnijmy, że w połowie maja wiceszef MSZ Rosji stwierdził, że konieczne będą „odpowiednie środki ostrożności”, które zapewnią skuteczność odstraszania. Odniósł się w ten sposób do sytuacji, w której NATO rozmieściłoby siły i infrastrukturę nuklearną bliżej rosyjskiej granicy. „Jens Stoltenberg powiedział, że broń jądrowa może zostać przeniesiona bliżej granic Federacji Rosyjskiej, polscy przywódcy również oświadczyli, że są gotowi to zaakceptować” – powiedział.

Gruszko oświadczył, że „Moskwa nie ma wrogich zamiarów wobec Finlandii i Szwecji i nie widzi realnych powodów, dla których te dwa kraje miałyby przystępować do sojuszu NATO”.

Stwierdził, że „bezpieczeństwo militarne Finlandii zostanie znacznie osłabione, jeśli przystąpi ona do NATO”. „Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO jest zmianą strategiczną. Zmiana ta nie może pozostać bez reakcji politycznej, a także bez dogłębnej analizy konsekwencji nowej konfiguracji sił, która może powstać w wyniku kolejnej ekspansji sił zbrojnych sojuszu” – dodał.

Kresy.pl