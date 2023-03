Politico: chińskie karabiny trafiły do Rosji jako broń myśliwska

Jak relacjonuje BBC Khan w środę popołudniu przemówił do tłumów zgromadzonych pod jego posiadłością w Lahore, drugim co wielkości mieście Pakistanu. Polityk podziękował swoim zwolennikom, którzy gromadząc się w tym miejscu przeszkodzili w próbie wywiezienia go przez policję. Funkcjonariusze pojawili się bowiem w nocy z nakazem aresztowania.

BBC przywołuje relacje telewizyjne na któych widać, jak policja używa zasobników z gazem łzawiącym, by rozproszyć tłumy, na co sam były premier odpowiedział założeniem maski przeciwgazowej. Polityk miał być aresztowany za nie stawienie się po wezwaiu do sądu. Powiedział, że nie pojawił się ze względów bezpieczeństwa, ponieważ wcześniej miały tam miejsce dwa ataki na niego. Polityk zaoferował podpisanie gwarancji, że w sobotę pojawi się w sądzie.