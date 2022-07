Media: Polska odda Ukrainie wszystkie czołgi PT-91 w zamian za 300 Abramsów

Polska miałaby wysłać Ukrainie 232 czołgi PT-91 Twardy, czyli wszystkie, jakie posiada, kupując lub otrzymując w zamian od USA kolejne 300 czołgów Abrams – takie nieoficjalne informacje są rozpowszechniane przez ekspertów ds. wojskowości.

Od paru dni w mediach społecznościowych rozpowszechniane są nieoficjalne doniesienia, według których Polska wkrótce miałaby wysłać Ukrainie ponad 200 czołgów PT-91 Twardy – najprawdopodobniej wszystkie 232, jakie posiada polska armia. W zamian, mielibyśmy otrzymać lub kupić od Amerykanów 300 czołgów Abrams, prawdopodobnie używanych.

O sprawie pisał m.in. Jarosław Wolski, ekspert ds. wojskowości, publikujący m.in. na łamach „Nowej Techniki Wojskowej”. W jednym z wpisów na Twitterze sugerował, że już niedługo Polska otrzyma tak dużo abramsów, że będzie trzecim na świecie użytkownikiem tych czołgów, po USA i Egipcie. Na uwagę jednego z komentujących, że Arabia Saudyjska, obecnie trzeci największy użytkownik czołgów Abrams, ma ich około 450, Wolski odparł: „Będziemy mieć więcej od Saudów”.

Jego reakcja na inny komentarz sugerowała, że sprawa dotyczy pojazdów, które Polska miałaby otrzymać za PT-91, które wyśle na Ukrainę. Nie podał jednak konkretnej liczby.

Temat poruszały też profile społecznościowe i użytkownicy Twittera z zagranicy. Wynikało z nich, że Polska, poza 250 czołgami Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3, które kupuje za ponad 4,7 mld złotych, ma kupić kolejne 300 kolejnych. Nie sprecyzowano, o jaką wersję chodzi i czy dotyczy to wozów używanych.

Jednocześnie, według tego tureckojęzycznego źródła (@temmuz 1919 – lt col temmuz), Polska miałaby oddać Ukrainie 232 czołgi PT-91, czyli wszystkie, jakie posiada. Wcześniej źródło to podawało nieoficjalne informacje, dotyczące m.in. wysłania polskich T-72 na Ukrainę, które później się potwierdzały. Według tego źródła, kolejne 300 wozów Polska miałaby kupić.

„Twarde z pewnością są w kolejce do przekazania, ale raczej nie zrobimy tego bez otrzymania innych czołgów w zamian, więc teoretycznie taki scenariusz jest możliwy… Na dziś to jednak tylko plotka” – napisał w poniedziałek Tomasz Dmitruk („Dziennik Zbrojny”).

Później o tych nieoficjalnych doniesieniach zaczęły pisać także profile informacyjne oraz niektóre media.

