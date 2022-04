Polska podpisała umowę na zakup Abramsów [+FOTO]

Szef MON podpisał we wtorek umowę na dostawę 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams dla Wojska Polskiego. Umowa ma wartość 4 mld 740 mln dolarów. W 2022 roku do Polski ma trafić pierwsze 28 czołgów do celów szkoleniowych. Na 2026 rok planowane jest zakończenie dostawy.

To bardzo ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej, to też bardzo ważny dzień, jeśli chodzi o historię Wojska Polskiego – oświadczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po uroczystym podpisaniu umowy w obecności ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego. „Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że w stosunkowo krótkim czasie decyzja, która została podjęta przez polski rząd, zmaterializowała się w postaci dziś podpisanej umowy” – dodał, cytowany przez PAP. Szef MON skierował podziękowania do sekretarza obrony USA Lloyda Austina.

Minister wyraził opinię, że to bardzo ważne wzmocnienie Sił Zbrojnych RP. Poinformował, że czołgi trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej.

„Zadaniem tych czołgów i konsekwencją tego, że polskie władze wzmacniają Wojsko Polskie jest odstraszanie ewentualnego agresora. Wszyscy mamy świadomość tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wzmacnianie Wojska Polskiego jest zadaniem, które konsekwentnie polskie władze realizują, żeby odstraszyć agresora” – powiedział.

Poinformował, że umowa ma wartość 4 mld 740 mln dolarów.

W 2022 roku do Polski ma trafić pierwsze 28 czołgów do celów szkoleniowych. Na 2026 rok planowane jest zakończenie dostawy. Wojsko Polskie otrzyma również pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz symulatory.

„Czołgi Abrams znacząco wzmocnią potencjał wojsk lądowych. Pakiety logistyczny, inżynieryjny i szkoleniowy to także obszary, które obejmuje podpisana dzisiaj umowa” – oświadczył inspektor wojsk lądowych gen. dyw. Maciej Jabłoński pełnomocnik MON ds. programu Abrams.

14 lipca ubiegłego roku szef MON Mariusz Błaszczak i wicepremier Jarosław Kaczyński poinformowali, że Polska kupi od USA 250 czołgów M1A2 Abrams w nowym wariancie SEPv3. Już wówczas zapowiadano, że pierwsze pojazdy mają trafić do Polski już 2022 roku i trafią na wyposażenie m.in. „Żelaznej Dywizji”, tj. 18. Dywizji Zmechanizowanej. Docelowo miałyby stacjonować na wschodzie kraju.

Jak informowaliśmy, na początku lutego br. amerykańscy senatorowie wystosowali list otwarty do sekretarza obrony Lloyda Austina i sekretarza stanu Antony’ego Blinkena w sprawie przyspieszenia dostaw 250 czołgów M1A2SEPv3 Abrams do Polski. Pod listem otwartym podpisali się zarówno senatorowie Partii Republikańskiej, jak i Demokraci. Przypomnijmy, że podobny apel do administracji USA wystosowali republikańscy kongresmani 24 stycznia bieżącego roku.

W lutym br. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż do Polski 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3.

pap / wnp.pl / Kresy.pl