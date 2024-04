Media: Narodowy Bank Polski wrócił do zakupów złota

Według obliczeń portalu Bankier.pl w marcu 2024 roku Narodowy Bank Polski dokupił ponad tonę złota. Byłyby to pierwsze zakupy tego kruszcu od prawie pół roku.

W piątek Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował dane o oficjalnych aktywach rezerwowych. Podano, że na koniec marca br. pozycja „złoto monetarne” wyceniana była na prawie 25,54 mld dolarów.

NBP nie informuje w tym raporcie o ilości posiadanego kruszcu. Jednak w oparciu o dane LBMA portal Bankier.pl obliczył, że na koniec marca 2024 roku było to ok. 11,571 mln uncji. Dla porównania, na koniec lutego NBP informował, że jego stan posiadania wynosił 11,532 mln uncji.

„Wynika z tego, że w marcu w bilansie Narodowego Banku Polskiego przybyło ok. 39 tys. uncji złota. A zatem po marcowych zakupach polskie rezerwy złota zostały powiększone do niemalże 359,9 ton. Oznacza to przyrost o 1,2 tony” – informuje portal. Dodaje, że za niecałe dwa tygodnie NBP opublikuje statystyki płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych i wówczas będzie można to oficjalnie potwierdzić.

Wcześniej pisaliśmy, że w całym 2023 roku Narodowy Bank Polski zwiększył rezerwy złota łącznie o 130 ton złota. Polskie rezerwy kruszcu powiększyły się do 358,7 ton, co daje nam na 17. miejscu na świecie lub 15 – jeśli nie uwzględniać instytucji międzynarodowych: Europejskiego Banku Centralnego (506,5 ton złota) oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2 814 t).

Jeszcze w grudniu ub. roku prezes NBP Adam Glapiński mówił, że realizowana jest strategia „intensywnych zakupów złota”. Deklarował, że docelowo polski bank centralny zamierza dojść do poziomu 20 proc. rezerw w złocie, z uwagi na „niespokojne czasy”. Przekonywał, że „ratingi międzynarodowe i handel międzynarodowy patrzy, ile rezerw złota ma dany bank”, a posiadanie dużych ilości tego kruszcu sprawia, że kraj jest postrzegany jako wiarygodny.

Przypomnijmy, że w 2022 roku prezes NBP deklarował, że bank centralny zamierza dokupić kolejne 100 ton złota, ale widoczne działania w tym względzie podjęto dopiero w kwietniu 2023 roku.

Według ostatniego dostępnego raportu Światowej Rady Złota, w III kwartale ub. roku największymi nabywcami złota Ludowy Bank Chin (78 ton) oraz Narodowy Bank Polski (57 ton).

Bankier.pl / Kresy.pl