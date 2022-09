NBP wciąż wspiera Narodowy Bank Ukrainy, skup hrywien od Ukraińców trwa

Do 10 września w wybranych placówkach PKO BP obywatele Ukrainy mogą wymienić w Polsce do 10 tys. hrywien na złotówki bez opłat za transakcję.

Taką możliwość daje Ukraińcom umowa między Narodowym Bankiem Polskim i Narodowym Bankiem Ukrainy. Jak podano, wymiana odbywa się po oficjalnym, a nie kantorowym kursie, bez spreadu walutowego. Według oficjalnego przelicznika, 10 tys. hrywien to ok. 1270 zł.

Obecnie możliwość wymiany oferuje 100 placówek PKO BP w całym kraju. Warunkiem wymiany jest okazanie ukraińskiego dowodu osobistego wydanego po 2016 roku lub paszportu. Jedna osoba może dokonać wymiany więcej niż raz, przy czym łączna wartość wszystkich transakcji nie może przekroczyć 10 tys. hrywien. Placówki przyjmują wyłącznie banknoty o nominałach 100, 200, 500 i 1000 hrywien.

Bezpłatna wymiana do 10 tysięcy hrywien na złotówki dla dorosłych obywateli Ukrainy potrwa do 10 września. Według danych NBP od momentu uruchomienia programu w dniu 25 marca, skorzystało z niego około 80 tysięcy osób. Łącznie, wymieniły one 681 mln hrywien, czyli około 93 mln złotych. Dodajmy, że w ciągu trzech pierwszych dni z możliwości sprzedaży hrywien PKO Bankowi Polskiemu skorzystało ponad 13 tys. obywateli Ukrainy. Kurs wymiany ustalony z ukraińskim bankiem centralnym wynosił 0,14 złotego za hrywnę.

Hrywny skupowane przez PKO BP są sprzedawane do NBP, który następnie odsprzedaje je ukraińskiemu bankowi centralnemu. Program zakłada odkup do 10 mld hrywien.

Polski bank centralny był pierwszym, który podpisał tego typu umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy. W maju możliwość bezpłatnej wymiany hrywien uruchomiła Belgia. Obecnie, podobne umowy obowiązują między innymi na Litwie, w Niemczech czy we Włoszech.

Polskie Radio podkreśla, że opisana akcja to niejedyne działania pomocowe polskiego banku centralnego względem Ukrainy. NBP 24 lutego, w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wsparł płynność finansową tego kraju poprzez udzielenie swapa walutowego do kwoty 4 mld zł. Później, 21 marca, udostępnił Narodowemu Bankowi Ukrainy linię swapową na parze dolar amerykański – hrywna do kwoty miliarda dolarów.

Swap walutowy oznacza sprzedaż jednej waluty za drugą z równoczesnym jej odkupem za tę samą walutę z inną datą dostawy. Kontrakty tego typu wykorzystywane są między innymi do zabezpieczenia płynności finansowej i ryzyka walutowego.

polskieradio24.pl / Kresy.pl