Media: Armenia użyła systemów Iskander przeciwko siłom Azerbejdżanu [+VIDEO]

Na kilka godzin przed ogłoszeniem zawarcia porozumienia ws. zawieszenia broni w Górskim Karabachu, w sieci pojawiło się nagranie najprawdopodobniej przedstawiające użycie bojowe systemów Iskander przez Armenię.

Jak pisaliśmy, w poniedziałek wieczorem premier Armenii Nikol Paszynian zgodził się na porozumienie rozejmowe z Azerbejdżanem, które jest gwarantowane przez Rosję. Zawiera ono decyzje niekorzystne dla Ormian w Górskim Karabachu. Wygasiło ono eskalację zbrojną w postaci pełnowymiarowej wojny jaka wybuchła w regionie 27 września. Prezydent Armenii ogłosił, że porozumienie rozejmowe zostało uzgodnione bez jego wiedzy.

Tego samego dnia, 9 listopada, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które ma rzekomo przedstawiać pierwszy przypadek, gdy Armenii ostrzeliwuje siły azerbejdżańskie z rosyjskich taktycznych systemów balistycznych Iskander. Film zamieszczono kilka godzin przed tym, jak Paszynian ogłosił, że zgodził się na rozejm.

Nie jest jednak jasne, kiedy nagrano użycie systemu Iskander. Zdaniem komentatorów, mimo słabej jakości nagrania raczej jest to jednak ten rodzaj broni, a nie inne systemy rakietowe, jak np. Toczka, którymi dysponuje Armenia. Zaznaczono, że na nagraniu widać, że z wyrzutni w relatywnie krótkich odstępach czasu wystrzelono dwie rakiety, podczas gdy systemy Toczka czy Skud przenoszą naraz tylko jedną. Dodajmy, że odpalanie kolejnych rakiet wywołuje żywiołowy entuzjazm obecnych na miejscu żołnierzy.

