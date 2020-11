W Erywaniu kolejny dzień protestów przeciw premierowi Armenii [+VIDEO]

Tłumy Ormian wyległy dziś na ulice w centrum Erywania by żądać odejścia premiera Nikoła Paszyniana.

Tłumy protestujących rozpoczęły zbierać się na centralnym Placu Republiki w godzinach południowych. Według relacjonującej protesty telewizji Al Jazeera maszerujący centralnymi ulicami Erywania zachęcali siedzących w restauracjach i kawiarniach klientów do przyłączenia się do protestów, które trwają w stolicy Armenii od poniedziałkowego wieczoru, kiedy to wybuchły na wieść o zgodzie premiera Paszyniana na niekorzystny dla Ormian rozejm z Azerbejdżanem. W nocy z poniedziałku na wtorek przeciwnicy Paszyniana wdarli się do gmachu parlamentu i rządu, demolując gabinet premiera.

Thousands turn out in front of #Yerevan’s opera theatre following the #NagornoKarabakh peace deal, chanting ‘Nikol traitor’ and calling for the PM to step down.

The agreement made with Russia is seen as favouring Azerbaijan. pic.twitter.com/hOEhZ1Gj2c

— Liz Cookman (@liz_cookman) November 11, 2020