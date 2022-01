CIT: Rosja przemieszcza systemy Iskander na zachód

Organizacja Conflict Intelligence Team (CIT) poinformowała w sobotę o przerzucaniu przez Rosjan systemów rakietowych Iskander-M w kierunku zachodnim.

CIT poinformowała w sobotę, że przeanalizowała nagrania w mediach społecznościowych, na których – według tej organizacji – widać przemieszczanie wojskowego sprzętu na Dalekim Wschodzie i w obwodzie swierdłowskim w Rosji w kierunku zachodnim.

„Ostatnio wraz z innymi badaczami obserwowaliśmy filmy, na których naszym zdaniem są wyrzutnie i inne pojazdy operacyjne, a także taktyczne systemy rakietowe Iskander-M, poruszające się na zachód pociągami przez Rosję”.

Dane śledzenia wagonów mówią, że pociągi przewożące elementy Iskander-M pochodzą z co najmniej dwóch punktów: Ułan-Ude i Birobidżan, w pobliżu baz uzbrojonych w Iskandery odpowiednio 103. i 107. brygady rakietowej.

Brygady Iskander-M to zasoby na poziomie armii, co sugeruje, że obserwowane wcześniej ruchy na zachód ze wszystkich czterech armii Zachodniego Okręgu Wojskowego obejmują istotne elementy tych armii, a nie tylko oddzielne batalionowe grupy taktyczne.

Ministerstwo obrony Rosji oznaczyło te ruchy jako ćwiczenia przed wielkimi manewrami Wostok-2022. Jednak do Wostoku pozostało 8 miesięcy.

Recently we and other researchers have observed videos with what we believe are launchers and other vehicles of Iskander-M operational and tactical missile systems, moving west on trains across Russia, some as far west as the Urals. pic.twitter.com/F9kYvRujYB

— CIT (en) (@CITeam_en) January 15, 2022