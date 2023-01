Łukaszenko wizytował rosyjskie wojska

Prezydent Białorusi wizytował na poligonie jednostki wojskowe Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz rozmawiał z szeregowymi i sztabem dowodzenia.

Jak poinformowała w piątek agencja prasowa Biełta, prezydent Białorusi wizytował na poligonie jednostki wojskowe Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz rozmawiał z szeregowymi i sztabem dowodzenia.

Łukaszenko powiedział, że dla Białorusi ogromne znaczenie ma doświadczenie rosyjskiej armii, interesujące jest też doświadczenie zdobyte podczas koordynacji jednostek i formacji wojskowych. „Myślę, że powiecie mi więcej, niż ja mogę wam dzisiaj powiedzieć. To jest bardzo ważne dla mnie i nie tylko dla mnie, dla Białorusi to trudne doświadczenie jest bardzo ważne” – podkreślił.

„Będę bardzo uważnie słuchał i wykorzystał to w przygotowaniu naszych sił zbrojnych Białorusi i Rosji do ochrony wspólnej Ojczyzny. Najważniejsze, najważniejsze jest to, że uzgodniliśmy z waszymi dowódcami wojskowymi, że będziecie rozmawiać o brakach, ponieważ będziemy musieli dalej pracować w tym samym trybie – szkolić zarówno Białorusinów, jak i Rosjan” – powiedział.

„Nie tylko wam pomogliśmy, pomogliśmy sobie. Dostajemy od was dużo informacji, to doświadczenie. Nasi oficerowie, pomagając przygotować tych, którzy nie wąchali prochu, mówiąc obrazowo, i tych, którzy muszą pamiętać umiejętności wojskowe – to jest dla nich też szkoła, to jest lekcja” – dodał białoruski prezydent.

Według ukraińskiej Straży Granicznej jest bardzo mało prawdopodobne, aby wojska Rosji przeprowadziły w styczniu ofensywę z terytorium Białorusi – przekazał w środę portal Ukrinform.

„Mamy w państwie wystarczającą liczbę agencji wywiadowczych i codziennie monitorujemy całą sytuację na terytorium Republiki Białoruś. Rozumiemy, że tak zwane państwo sojusznicze, które od pierwszego dnia wojny udziela wszelkiej pomocy państwu agresorowi – infrastrukturę, przestrzeń powietrzną, swoje bazy szkoleniowe – może w każdej chwili udzielić pomocy w postaci ułatwienia ponownego ataku na teren naszego państwa. Jednak obecnie nie odnotowujemy powstania grup zaczepnych na terenie Białorusi. Łączna liczba rosyjskich wojsk stacjonujących obecnie na terytorium Białorusi, głównie na poligonach w obwodzie witebskim, wynosi od 10 200 do 10 500 żołnierzy” – twierdzi Deineko.

Powiedział też, że ma informacje, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni część z tych żołnierzy zostanie przerzucona na terytorium Federacji Rosyjskiej, a następnie przekazana do strefy walk w Donbasie. Zastąpi ich część żołnierzy z 3. Korpusu Armii 6. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

„Widzimy, że terytorium Białorusi jest obecnie wykorzystywane do koordynacji bojowej jednostek rosyjskich sił okupacyjnych. Oczywiście wroga nie można lekceważyć. Zagrożenie oczywiście istnieje, ale nie mogę powiedzieć, że teraz jest realne i krytyczne” – podkreślił.

Kresy.pl/Belta