Sąd w Rosji potwierdził obecność rosyjskiej armii w Donbasie. Kreml: to pomyłka

Rosyjski sąd w wydanym w listopadzie br. wyroku dotyczącym korupcji w wojsku stwierdził, że w separatystycznych republikach w Donbasie stacjonują oddziały rosyjskiej armii. Po tym, jak rzecznik Kremla nazwał tekst wyroku „pomyłką”, zniknął on ze strony internetowej sądu.

Jak podało Radio Swoboda, 10 listopada br. sąd w Rostowie w Rosji skazał na 5 i pół roku kolonii karnej menedżera firmy zajmującej się dostawami żywności do rosyjskiej armii. Według tekstu wyroku, który został opublikowany na stronie internetowej sądu, człowiek ten został skazany za przekazanie podpułkownikowi z wojskowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego łapówek od swojego szefa w łącznej wysokości 990 tys. rubli. W zamian za comiesięczną łapówkę w wysokości 90 tys. rubli podpułkownik miał nie czynić trudności przy odprawianiu dostaw do samozwańczych „republik ludowych” – donieckiej i ługańskiej.

Jak stwierdzono w wyroku sądu, do obowiązków oskarżonego należało zaopatrywanie w żywność rosyjskich oddziałów w Donbasie. Co dwa tygodnie firma wysyłała z obwodu rostowskiego do DRL i ŁRL 1300 ton żywności. Dostawy miały miejsce co najmniej w 2018 i 2019 roku. Jesienią 2018 roku w związku z opóźnieniem wysyłki przez kontrolę sanitarną doszło do strat żywności na kwotę około 30 mln rubli.

Oskarżony zeznał, że jeden przejazd ciężarówką na tereny opanowane przez separatystów kosztował dostawców 65–80 tys. rubli. Wysoki koszt wynikał z zagrożenia życia kierowców. Na granicy kierowcy zostawiali dokumenty, zdejmowali z samochodów tablice rejestracyjne i jechali przez niekontrolowane przez Kijów terytorium „pod opieką strony przyjmującej”.

taka ciekawostka; rosyjski sąd niechcący potwierdził stacjonowanie wojsk rosyjskich na terytorium DNR i LNR (w sprawie dot korupcji w dostawach dla wojska) — Wojciech Szewko (@wszewko) December 16, 2021

Doniesienia mediów o wyroku rostowskiego sądu skomentował w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według niego prawdopodobnie doszło do „pomyłki tych, którzy pisali tekst” wyroku. Pieskow przekonywał, że na terenie separatystycznych republik „nie było i nie ma sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej”.

Wkrótce po komentarzu Pieskowa kopia wyroku została usunięta ze strony sądu.

