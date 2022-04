Litwa zorganizuje szkolenia dla wojsk ukraińskich

W najbliższym czasie Siły Zbrojne Litwy zorganizują szkolenia dla wojsk ukraińskich – poinformował w niedzielę dowódca litewskich sił zbrojnych generał broni Waldemaras Rupšys. Celem będzie nauczenie Ukraińców posługiwania się zachodnim sprzętem wojskowym.

Jak przekazał portal 15min.lt, w najbliższym czasie Siły Zbrojne Litwy zorganizują szkolenia dla wojsk ukraińskich – poinformował w niedzielę dowódca litewskich sił zbrojnych generał broni Waldemaras Rupšys. Celem będzie nauczenie Ukraińców posługiwania się zachodnim sprzętem wojskowym. Rupšys ogłosił to podczas wspólnej konferencji prasowej z gen. Jamesem C. McConville, szefem sztabu Sił Lądowych USA.

Great day w/🇺🇸Army Chief of Staff gen. James McConville. Regional security & strengthening of 🇱🇹defense were on agenda. #USA is our strategic ally, who’s strong support & encouragement we felt since the restoration of independence of #Lithuania. pic.twitter.com/ZhxJvaOtav

— Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) April 10, 2022