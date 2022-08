Niemieckie systemy Mars II dotarły na Ukrainę

Systemy rakietowe Mars II przybyły z Niemiec na Ukrainę – poinformował w poniedziałek portal Ukrinform.

Jak poinformował w poniedziałek Ołeksij Reznikow, systemy rakietowe Mars II przybyły z Niemiec na Ukrainę. „Trzeci brat z rodziny dalekiego zasięgu, MARS II MLRS z Niemiec, przybył na Ukrainę” – napisał na Twitterze.

Reznikow wyraził również wdzięczność Niemcom i osobiście minister obrony Christine Lambrecht za te systemy. „Nasi artylerzyści są wdzięczni niemieckim partnerom” – napisał.

